Тревогу и пессимизм заметил Кремль в российском обществе из-за коронавируса

По словам Пескова, пандемия коронавирусной инфекции «не добавляет оптимизма», ее влияния на настроения в обществе избежать невозможно.

Пресс-секретарь президента говорил о контролируемой ситуации с COVID-19 в стране

В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в российском обществе на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября.

«Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о настроениях в обществе. «Оптимизма, к сожалению, не добавляет», — заметил он. По словам Пескова, «в условиях пандемии невозможно избежать, к сожалению, влияния на настроения в обществе».

В связи с этим он также добавил, что в России принимаются точечные меры, не связанные с локдауном.

По данным оперативного штаба, к 25 ноября в стране выявили 2,162 млн заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки эта цифра увеличилась на 23,6 тыс. человек. Кроме того, в среду впервые с начала эпидемии зафиксировали больше 500 смертей за сутки.