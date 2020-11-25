Ловили ковид-диссидентов в УК и РКЦ Бердска: минЖКХ нагрянуло с рейдами

Часть управляющих компаний перешли на прием в режиме предварительной записи, что снижает риск скопления посетителей в помещении в один промежуток времени.

112 организаций в сфере ЖКХ проверено в ходе рейдов

МинЖКХ региона с 13 октября по 25 ноября провело 112 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверило 112 расчетно-кассовых центров (РКЦ) и управляющих компаний, расположенных в Новосибирске, Бердске и Искитиме.

"Министерство продолжает проверять управляющие организации в сфере ЖКХ и расчетно-кассовые центры по приему платежей. С 13 октября по 25 ноября проведено 112 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверены 112 организаций в Новосибирске, Бердске и Искитиме. В основном, управляющие компании соблюдают установленные нормы по масочному режиму, дезинфицирующим средствам и социальному дестанцированию посетителей.

Часть управляющих компаний перешли на прием в режиме предварительной записи, что снижает риск скопления посетителей в помещении в один промежуток времени. Тем не менее, в одной управляющей компании в Калининском районе города Новосибирска было зафиксировано нарушение. Кассир вел прием платежей без маски и перчаток. По этому случаю назначено административное расследование в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ", - рассказал заместитель начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций МинЖКХ Сергей Ларичев.

25 ноября сотрудники министерства совместно с сотрудником полиции проверили управляющие компании и РКЦ в Кировском районе Новосибирска. В ходе рейдов осмотрены помещения РКЦ, проверено соблюдение сотрудниками и посетителями масочного режима и социального дистанцирования. Нарушения не выявлены, административные расследования не назначались. С руководством управляющих компаний и сотрудниками РКЦ проведены профилактические беседы по соблюдению мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID 19.

Напомним, что министерство ЖКХ и энергетики проводит рейдовые мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности.

Мероприятия, направленные на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции были предусмотрены указанным постановлением, а также постановлениями губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», и от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».