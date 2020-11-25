25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Заморозила пенсии россиян Госдума. На какой срок?

19:06 25.11.2020 Фото: ГД
0

В связи с этим Пенсионному фонду уменьшат отчисления почти на 670 млрд рублей. Пенсионеры не пострадают?

% name% title
Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной пенсии

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году.

Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.

В пояснительной записке отмечается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Также в документе указано, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В финансово-экономическом обосновании сообщается, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской̆ Федерации в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.

законопроект накопительная часть пенсии страхование финансирование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пенсионеры действительно не пострадают?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Пузырь" мешает: свернуть льготную ипотеку из-за роста цен на жилье требует глава Центрабанка
19:15 25-11-2020
Заморозила пенсии россиян Госдума. На какой срок?
19:06 25-11-2020
Заморозила пенсии россиян Госдума. На какой срок?
БердскЛовили ковид-диссидентов в УК и РКЦ Бердска: минЖКХ нагрянуло с рейдами
18:52 25-11-2020
Ловили ковид-диссидентов в УК и РКЦ Бердска: минЖКХ нагрянуло с рейдами
Тревогу и пессимизм заметил Кремль в российском обществе из-за коронавируса
18:45 25-11-2020
Тревогу и пессимизм заметил Кремль в российском обществе из-за коронавируса
Новый орган власти в России закрепили законом по инициативе Путин 1
18:36 25-11-2020
Новый орган власти в России закрепили законом по инициативе Путин
Покупка Киа К5 у официального дилера: к чему стоит присмотреться при приобретении транспортного средства?
18:31 25-11-2020
Покупка Киа К5 у официального дилера: к чему стоит присмотреться при приобретении транспортного средства?
Как выбрать для себя максимально качественный подоконник и почему он имеет большое значение в дизайне интерьера?
18:27 25-11-2020
Как выбрать для себя максимально качественный подоконник и почему он имеет большое значение в дизайне интерьера?
Как найти хорошую работу
18:21 25-11-2020
Как найти хорошую работу
Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года
18:20 25-11-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для стрижки в декабре 2020 года
Свойства гранита
18:20 25-11-2020
Свойства гранита