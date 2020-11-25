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"Пузырь" мешает: свернуть льготную ипотеку из-за роста цен на жилье требует глава Центрабанка

19:15 25.11.2020
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По ее словам, это позволит сбалансировать спрос и предложение. Стоимость жилья опережает рост инфляции и доходов населения. 

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Набиуллина призвала к своевременному завершению программы льготной ипотеки

Своевременное завершение программы льготной ипотеки по ставке до 6,5% годовых позволит предотвратить появление "пузыря" на рынке, сбалансировать спрос и предложение, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", — сказала Набиуллина, выступая в среду в Госдуме.

В конце июля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. По его словам, дальнейшее расширение программы также может стать пирамидой для бюджета.

Набиуллина подчеркивала, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией на рынке ипотеки.

В свою очередь зампред Банка России Ольга Полякова заявляла, что рост цен на новостройки практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщика получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", — отмечала она.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

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