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Исчезла мать взятых в заложники 6 детей. Она ушла после допроса и пропала

19:37 25.11.2020 Фото: МВД
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У 9-летнего и 15-летнего мальчиков диагностированы черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины. Все дети в сильном истощении. Они находятся в больнице.

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Отец, взявший в заложники своих детей, сам сдался полиции

Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей.

"Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена", - сказала Митянина.

По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от состояния их здоровья и возможности матери исполнять свои родительские обязанности.

"Пока у меня нет никакой картины, я имею в виду справку от органов опеки о том, что она не состоит ни на каком учете, не привлекалась ни к какой ответственности. Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей. Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь", - сказала детский омбудсмен.

В аппарате уполномоченного уточнили, что женщина является родной матерью всех шестерых детей.

Дети в настоящее время находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. У девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков диагностированы черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком, но серьезной угрозы их жизни и здоровью нет.

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