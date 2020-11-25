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Арестовал экс-прокурора Ференца по делу "Винапа" до 13 января 2021 года суд Новосибирска

20:16 25.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Якобы за деньги руководители компании через свои связи в прокуратуре и СК хотели прекратить уголовное преследование.

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Суд в Новосибирске арестовал экс-прокурора города

Центральный районный суд заключил под стражу экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину до 13 января 2021 года, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 25 ноября 2020 в отношении обвиняемого Ференеца Д.Л. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 21 сутки, то есть до 13 января 2021 года», — говорится в сообщении.

О задержании экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца стало известно в понедельник. Оно связано с расследованием дела бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Его привлекли к уголовной ответственности за получение от экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова денежных средств за якобы прекращение преследования через связи среди сотрудников прокуратуры и следственного комитета, имеющихся у Ярового.

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района города. Ференец родился в 1975 году. В 1989 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в органах прокуратуры служил с августа 2000 года.

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