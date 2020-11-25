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Труп младенца достали из утонувшего Chevrolet Niva с глубины 5 метров водолазы

20:33 25.11.2020 Фото: СКР ХМАО
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В машине ехало 9 человек. Кроме 5-месячного ребенка погибла беременная женщина. Водитель решил сократить путь по льду реки.

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В ХМАО нашли тело младенца, утонувшего вместе с автомобилем в реке

Спасатели через шесть дней после того, как автомобиль провалился под лед на реке Ляпин в Березовском районе ХМАО, нашли тело утонувшего пятимесячного ребенка. Труп его матери, 29-летней беременной женщины, которая также погибла в результате происшествия, был обнаружен через два дня после трагедии, сообщили в СУ СКР по Югре.

«Тело ребенка сегодня в 10 утра нашли водолазы. Также на поверхность был поднят автомобиль. Малыша искали все это время, но глубина реки в том месте составляет порядка пяти метров. Поиски были сложные», — уточнили в региональном управлении СКР 25 ноября.

19 ноября около 4 часов утра 29-летний житель села Ломбовож, управляя автомобилем Chevrolet Niva, выехал на лед реки Ляпин. В машине находилось девять человек. По словам пострадавших, все они ехали в больницу. Лед не выдержал веса автомобиля, и он ушел в воду на глубину пяти метров. В результате происшествия пассажиры, в том числе 29-летняя беременная женщина и пятимесячный ребенок, погибли.

Девочка 2014 года рождения была госпитализирована в состоянии комы, сам водитель, а также 10-летний ребенок, две женщины 1988 года рождения и двое мужчин 1982 и 1987 годов рождения не пострадали. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Мера пресечения ему пока не избрана.

Впоследствии пострадавшая девочка вышла из комы в больнице Нягани, куда она была доставлена вертолетом спасателей. Сейчас ребенок идет на поправку.

Chevrolet Niva автомобиль провалился под лед беременная погибли
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