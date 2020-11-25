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Где обещанный конец света?

20:53 25.11.2020
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Что-то подсказывает, что никогда его не будет.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Tele2:
- Сегодня уже 25.11.2020, ну и когда наступит конец света? Что-то подсказывает, что никогда не будет конца света!!!

конец света не будет новость
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От редакции

Вы верите в скорый конец света?

Аноним, 25 ноября 2020 20:58
А что, у вас ещё не отрубили электричество?

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