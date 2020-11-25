Где обещанный конец света?

Что-то подсказывает, что никогда его не будет.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Tele2:

- Сегодня уже 25.11.2020, ну и когда наступит конец света? Что-то подсказывает, что никогда не будет конца света!!!

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