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Путин встречается со Светланой Кривоногих? Что ответил Кремль

20:57 25.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Песков заявил, что не читал публикацию о состоятельной женщине, которой приписывают знакомство с Путиным.

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Представитель Кремля отметил, что впервые слышит о женщине по имени Светлана Кривоногих, которая знакома с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ознакомился с публикацией о знакомстве президента Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.

Соответствующая публикация ранее появилась в Telegram-канале "Проект".

Некоторые СМИ писали, что президент якобы общается с некой Светланой Кривоногих, которая владеет элитной недвижимостью в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет, - сказал представитель Кремля журналистам в среду. - Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю".

Песков добавил, что не знакомился с публикацией о Светлане Кривоногих.

Telegram недвижимость президент публикация Владимир Путин Светлана Кривоногих Дмитрий Песков
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От редакции

А что, у холостого Путина не может быть женщины?

Аноним, 25 ноября 2020 21:03
Может замутит чё...
Наш "гарант" похоже принял очередную порцию ботокса.

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