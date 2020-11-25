Путин встречается со Светланой Кривоногих? Что ответил Кремль

Песков заявил, что не читал публикацию о состоятельной женщине, которой приписывают знакомство с Путиным.

Представитель Кремля отметил, что впервые слышит о женщине по имени Светлана Кривоногих, которая знакома с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ознакомился с публикацией о знакомстве президента Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих.

Соответствующая публикация ранее появилась в Telegram-канале "Проект".

Некоторые СМИ писали, что президент якобы общается с некой Светланой Кривоногих, которая владеет элитной недвижимостью в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет, - сказал представитель Кремля журналистам в среду. - Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю".

Песков добавил, что не знакомился с публикацией о Светлане Кривоногих.