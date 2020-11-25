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Опекуншу жившей в чулане обмороженной девочки-маугли начали судить. 7-летняя Ира чудом выжила

21:24 25.11.2020 Фото: НТВ
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Но за нее "мать" регулярно получала соответствующие бюджетные выплаты. Ира, весившая всего 9 кг, не могла говорить и даже ходить. Она сутками сидела на деревянном стуле, в таком положении и спала.

,В Брянске начался громкий процесс по делу об издевательствах над ребенком, которого воспитывали в приемной семье. Сначала перед судом предстанет опекун девочки Наталья Зубачева. Затем очередь дойдет до всех причастных, включая органы опеки.

В том состоянии, в котором семилетнюю Иру случайно обнаружил сосед, ей оставалось совсем немного. Девочка жила в чулане, весила всего девять килограммов, это не говоря о колоссальной задержке в развитии, обморожениях и многом другом. По сути, Ира была просто источником заработка в этой семье.

Непонятно, как девочке удалось выжить в таких условиях. Чем ребенок заслужил такое отношение, подсудимая — многодетная мать Наталья Зубачева ответить не смогла, передает НТВ.

Женщина оформила опеку над малышкой, когда той было всего два года. При том, что в этот момент Зубачевы уже воспитывали пятерых родных детей. И вместо того, чтобы заботиться о девочке, ее закрыли в тесной темной комнате, чтобы не отвлекаться лишний раз на чужого ребенка. За которого регулярно получали соответствующие бюджетные выплаты. Их вполне хватало на закуску и алкоголь, ими очень увлекался глава семейства. Более того, Зубачевы умудрились потратить приличную сумму, которую сняли с личного банковского счета девочки, — ее социальные пособия.

В свои семь лет Ира не могла говорить и даже ходить не умела. Она сутками сидела на деревянном стуле, в таком положении, судя по всему, и спала. Страшно представить, что могло случиться с ребенком, если бы его не нашел Владислав Скородумов. Он пришел в гости к соседям и услышал детский плач в кладовке. Увидев грязную и истощенную девочку, мужчина тут же забрал ее к себе и первым делом накормил.

Владислав Скородумов, сосед: «У меня манки было немного, воды ей сразу дал, еще у него дал воды, два стакана она выпила залпом практически».

Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Врачи тогда бросили все силы на спасение жизни маленькой пациентки. Ведь еще немного, и детский организм просто не выдержал бы.

Наталья Шаройко, педиатр детской областной больницы: «Диагноз у нее — белковая энергетическая недостаточность. Истощение тяжелой степени».

Как только стало понятно, что жизни малышки ничто не угрожает, ее определили в приют. Сразу после этого в отношении чиновников, которые столько времени ни разу не поинтересовались судьбой ребенка, возбудили уголовное дело. Обвинение в халатности предъявили начальнику группы опеки и попечительства.

Сейчас с девочкой работают психологи и реабилитологи, хотя, очевидно, что восстановить утраченные навыки будет непросто. Что касается родных детей Зубачевых — их также отправили в приют. Более того, перед судом намерены поставить вопрос о лишении Зубачевых родительских прав.

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