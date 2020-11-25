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Труп 18-летнего юноши нашли под Коммунальным мостом в Новосибирске

21:48 25.11.2020 Фото: Википедии
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Его личность установлена. По предварительным данным, молодой человек упал с моста.

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СК работает на месте трагического происшествия

Вечером сегодня, 25 ноября, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении под Коммунальным мостом в Новосибирске тела молодого человека. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР. По данному факту СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Об этом в среду "Курьер. Среда. Бердск" сообщила старший помощник руководителя  регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

-В настоящий момент следователь проводит осмотр места происшествия. Опрашиваются родственники погибшего. Его личность установлена. По предварительным данным, 18-летний молодой человек упал с моста. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнила Кулешова.

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