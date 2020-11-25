Выплата 10 000 рублей семьям с детьми до 16 лет: чтобы Новый год почувствовали

Глава "Справедливой России" Миронов предлагает дать деньги по аналогии с летними выплатами. Он считает, что и пенсионерам на самоизоляции необходимо "почувствовать помощь государства".

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает выплатить пособия к Новому году

Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году, сообщает сайт "Справедливой России".

2020 стал самым трудным годом за последние пару десятков лет, многие россияне особенно самые нуждающиеся оказались в сложной экономической ситуации, в связи с этим правительство могло бы прийти на помощь и провести единовременные денежные выплаты, заявил председатель партии, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов.

"Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В связи с этим предлагаю Правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей", – сказал он.

Парламентарий отметил, что это можно сделать по аналогии с единовременной выплатой 10 тыс. рублей семьям с детьми минувшим летом.

"Это позволило бы им хотя бы в Новый год почувствовать, что государство о них заботится. Особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции", – заявил Сергей Миронов.