22.12.2020: из-за конца света предсказанного Вангой откладывают свадьбы молодожены Бердска

Многие молодожены откладывают проведение свадьбы в 2020 не только по причине "лишнего дня" в году. Декабрь високосного 2020 года полон негатива.

Не все готовы жениться в опасную дату - 22.12.2020

Вокруг високосного года ходит много различных суеверий. В большей степени они касаются тех, кто решил вступить в брак в 2020 году. На Руси верили, что именно в високосном году воздействие тёмных сил особенно велико. Однако в православном календаре совершенно нет каких-либо ограничений насчёт дат. Запрещено венчаться только в строгие посты и в кануны пятницы и воскресенья.

В Бердске на опасную дату, 22 декабря 2020 года, не запланировано ни одно свадьбы.

Многие молодожены откладывают проведение свадьбы в 2020 не только по причине "лишнего дня" в году. Декабрь високосного 2020 года полон негатива. Согласно предсказаниям Ванги 22 декабря 2020 года ожидается наступление "судного дня".

Ещё в конце 2019 года многие интересовались, что предрекла Ванга на 2020 год. На первом канале в эфир вышла передача "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Темой выпуска стала "Тайна пяти двоек". В студию пришёл Сергей Косторной-журналист и близкий к окружению прорицательнице человек.

По словам Сергея, Ванга обращала пристальное внимание своих почитателей и простых людей на две поворотные даты 2020 года, она акцентировала внимание на те дни, когда сойдутся вместе целых пять двоек. Этих дней в 2020 году всего два — 22 февраля и 22 декабря. До конца даты 22 декабря осталось совсем немного, а это значит, что «Судный день близок». Журналист назвал эту дату самым опасным днем для всего мира, но не уточнил, что именно ожидает жителей планеты Земля. Слова Сергея Косторного проверялись на детекторе лжи и были зафиксированы, но у многих зрителей, которые сидели в студии, все равно возникли сомнения насчет этого предсказания.

В гостях у ведущего Шепелева неоднократно появлялись и люди, которые обращались к друзьям прорицательницы и доказали, что её предсказания в 90% случаев сбываются.

Верить или нет суевериям каждый из нас решает сам. Лучше порадоваться еще одной возможности сделать вашу жизнь лучше и интереснее.