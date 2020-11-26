Что строго нельзя делать 26 ноября 2020 года в православный день памяти Иоанна Златоуста?

Сны в ночь на 26 ноября укажут на решение волнующих вас проблем.

Сны в ночь на 26 ноября укажут на решение волнующих вас проблем

26 ноября православные чтут память Иоанна Златоуста. А в народе этот день называли Иванов или пельменная пора. Существовало поверье, что чем больше налепишь и съешь, тем счастливее и удачнее будет следующий год.

А еще говорили, что людям, чьи имена начинаются на букву «И», в этот день улыбнётся удача.

А вот что строго нельзя делать 26 ноября, так ругаться и сквернословить и судить других. Болтунам и врунам не избежать неприятностей. Также в этот день запрещено лениться.

Сны в ночь на 26 ноября укажут на решение волнующих вас проблем.

Источник: izvmor.ru