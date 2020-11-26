Какой сегодня церковный праздник? Традиции и приметы особого народного праздника 26 ноября 2020 года

Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано по утру в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.

Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора

– Иван Златоуст.

Народный праздник «Иван Златоуст» отмечается 26 ноября (по старому стилю – 13 ноября). В этот день православная церковь чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом). Другие названия праздника: «Иоанн Златоуст», «Златоуст», «Осенние зяби».

История праздника и традиции

Иоанн Златоуст родился в Антиохии в семье чиновника и получил прекрасное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и иночество. Молодого человека сочли достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне. Вернувшись в Антиохию, Иоанна рукоположили в пресвитеры и доверили обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. Став в 397 году патриархом Константинополя, Иоанн активно начал заниматься духовным совершенствованием священства.

На Руси про этот день говорили: «На Ивана Златоуста созывает зима свою свиту: вьюги и метели. Дает холодам наказ – оттепели унять. Гонит от изб зима ворон – надо озимые хлеба сохранить, чтобы не задохлись, не вымерзли, да и высоко не выбегали». Зима полностью вступала в свои права, все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из изб. Наши предки говаривали: «На Златоуста все поле пусто».

В старину люди верили, что мороз – это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его стариком огромного роста с длинной окладистой бородой. До чего дотронется он своим посохом – то вмиг в ледышку превратится. Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтоб сильно не бушевал, не морозил землю, дал трудовым людям отдохнуть от повседневных хлопот и насладиться зимними деньками.

26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано по утру в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем.

Со Златоуста по всей Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опаски. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний делался не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски. Потом их замораживали на улице и ссыпали в мешки, в которых и хранили. По надобности из мешков доставали нужное количество пельменей и отваривали на обед.

Приметы

Если в этот день порывистый ветер затихает только к вечеру, то в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.



Выпало много снега – к урожаю зерновых на будущий год.Звезды мерцают ярко – будет снежная и ветреная погода.Млечный Путь хорошо виден – к стуже.Если на Златоуста раскаркались вороны – то быть скорой оттепели.Зайцы бегут из леса – будет стужа.На Златоуста нельзя ругаться, иначе, когда нужно будет обратиться к Богу, он не услышит.Родившиеся 26 ноября обычно доживают до глубокой старости. Носить им следует шпинель.

Источник: rubtsovskmv.ru