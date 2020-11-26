26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности

14:20 26.11.2020 Фото: bonnycards.ru
0

В России праздник учреждён в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Впервые был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку.

% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

29 ноября 2020 года - День матери. Красивые открытки с Днем матери.

День матери — международный праздник в честь женщин, являющихся матерями. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. В России праздник учреждён в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Впервые был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку.

% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года
% name% title
Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Источник: bonnycards.ru

29 ноября 2020 день матери День матери 2020 мама мамочка мать открытки открытки с Днем Матери поздравления
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не забудьте поздравить свою любимую и единственную!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
14:35 26-11-2020
Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
14:30 26-11-2020
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
14:20 26-11-2020
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
14:20 26-11-2020
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
14:15 26-11-2020
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
14:10 26-11-2020
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
14:00 26-11-2020
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
13:51 26-11-2020
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
13:50 26-11-2020
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков
13:45 26-11-2020
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков