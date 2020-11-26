Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности

В России праздник учреждён в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Впервые был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку.

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

29 ноября 2020 года - День матери. Красивые открытки с Днем матери.

День матери — международный праздник в честь женщин, являющихся матерями. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. В России праздник учреждён в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Впервые был проведён 30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку.

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Красивые открытки с Днем матери - 29 ноября 2020 года

Источник: bonnycards.ru