Сильные заговоры на любовь, успех и деньги в мистическое полнолуние 30 ноября 2020 года

Луна имеет женское начало. Поэтому щедро может наградить слабый пол красотой и пленительными чарами. Можно просить удачного замужества, прибыли в бизнесе, несметного богатства.

Влияние мистического явления человек начинает испытывать на себе за сутки до полнолуния и трое суток после него

Как проводить обряды на полнолуние 30 ноября 2020 года

Влияние мистического явления человек начинает испытывать на себе за сутки до полнолуния и трое суток после него. Чтобы вычислить важные даты для свершения таинства лучше свериться с астрономическим календарем. Селена – помощница не только для опытных магов, но и для новичков в этом деле. Прежде чем приступить к процессу необходимо подготовиться – проверить связь со спутником: в темное время суток взглянуть на нее не моргая. Если глаза не слезятся, не хочется спрятаться от света, значит контакт налажен. При ухудшении самочувствия и упадке сил делать таинство не стоит.

Перед таинством — проверить связь

Существует несколько правил, которых нужно придерживаться для достижения положительного результата:

Перед тем, как обратиться к ночной владычице, следует очистить свое жилище от хлама, негатива.

Подобные обращения — это просьбы. Нельзя требовать. Лучше искренне просить, не забывая благодарить за исполненное.

Рекомендуется накануне принять прохладный душ, чтобы тело и помыслы были чисты.

Текст желательно выучить наизусть, понимать его смысл. Произношение каждого слова должно быть осмысленным.

Не допускаются посторонние звуки и мысли. Только полная сосредоточенность на процессе.

Ритуалы не станут работать, если в них не верить.

Желание должно быть единственным, самым важным, необходимым в этот момент.



За несколько дней до выбранной даты нельзя употреблять алкоголь.

Что просить в полнолуние

Период наиболее благоприятный для привлечения денег, отношений и здоровья. Луна имеет женское начало. Поэтому щедро может наградить слабый пол красотой и пленительными чарами. Можно просить удачного замужества, прибыли в бизнесе, несметного богатства. Благосклонна к тем, кто просит для себя, но не в ущерб другим.

Обряды на новолуние

Используя возможности родившегося месяца привносят в свою жизнь что-то новое, позитивное: долгожданную беременность, материальное благополучие. Отличный шанс расположить фортуну, увеличить продажи в торговле, улучшить здоровье, наполнить дух жизненными силами, повысить иммунитет. Запрещено лечить онко больных в этот период.

Волшебные узелки

Используется шнурок из натурального материала достаточной длины. Ночью, при ясном небе, завязывают узелочки на шнурке приговаривая:

«Узелок завяжу, сбудется все, что я скажу…»

Далее произносятся вслух просьбы и сокровенные желания. Шнурок носят как талисман, пока загаданное не исполнится.

На здоровье

Действо делается на воду, когда требуется усилить выносливость, иммунитет, быстрее восстановиться после перенесенной операции и прочее. Полное ведро ночью выставляют за порог. На рассвете заносят обратно в дом и шепчут:

«Разрастается луна, наполняет силой меня. Войди через воду в меня, дай здоровья сполна».

Важно полностью окатить себя этой водой. Не вытираться, но можно одеть халат или укутаться в простыню. Волосы распустить и дать им высохнуть самостоятельно.

Способы определения дня полнолуния

Чтобы обряды в полнолуние сработали именно так, как нужно, необходимо свериться с лунным календарем и точно убедиться, что важная дата приходится на день проведения ритуала. Сила этого действительно волшебного дня заключается в том, что полная фаза Луны делает все ритуалы, заговоры и молитвы особенно эффективными. Еще в древние времена маги и эзотерики выбирали его для своих магических действий, подтверждая, что сила светила работает на самом деле. Всё влияние Луны, накопленное в фазе роста, высвобождается и распространяется на человека и природу.

Заговоры, читаемые в полнолуние на любовь, всегда помогают даже в безнадежных случаях. К примеру, они окажутся эффективными, если необходимо вернуть избранника или восстановить рухнувшие отношения.

Энергетика Вселенной проявляет активность в день, когда земной спутник становится максимальным по размеру. В этот период души и сердца людей бывают особенно восприимчивы к любому влиянию. Уточнить приемлемый день можно при помощи астрономического календаря или графика полнолуний. Также это можно сделать визуально, наблюдая за Луной и отслеживая ее фазы ежедневно. Нужно не ошибиться и случайно не провести обряд в день убывающей или растущей Луны.

Заговоры на полнолуние, благодаря мощному выбросу энергии, быстро исполняют загаданные желания. Требуется гораздо меньше усилий и времени на их исполнение. А зная особо действенные способы, желаемое можно получить удивительно легко.

Заветная записочка

Процесс простой, но очень эффективный. Проводить его нужно, когда стрелки покажут двенадцать часов. Вооружившись ручкой и бумажным листком, сосредоточенно записать желаемое в позитивном ключе. Например:

«Я выхожу замуж», «Я отдыхаю на море».

Записку оставляют на подоконнике. Днем ее убирают в темное место, а ночью опять выкладывают на окно. И так три ночи подряд. После исполнения загаданного, бумагу сжигают.

Талисман из магнита

Необходимо приготовить следующие атрибуты: лист бумаги, ручку, небольшой магнит, шнурок и две свечи.

Внимание!

Каждому желанию определен свой цвет, в соответствии с которым подбирают шнурок и свечки. Так, магия любви имеет красный цвет, для денежных ритуалов используют восковые свечи зеленных оттенков. Для прочих таинств подойдут желтый и белые тона.

На бумаге написать самую заветную мечту и разместить между зажжённых свечей. Закрыв глаза, представляют желаемое в мельчайших подробностях, важно ощутить эмоции от этого. Затем трижды произносят следующее:

«Как луна силой наполнена, так и мое пожелание будет исполнено!»

Магнит заворачивают в записку, перевязывают шнурком и держат в потайном кармане как амулет до того момента, пока загаданное не исполнится.

С применением зеркала

Для воплощения задуманного нужно вооружиться небольшим зеркалом. После двенадцати часов, при ясном небе выйти на свежий воздух. Взяв в руку зеркальце, так, чтобы увидеть отражение небесного спутника. Смотря прямо в зеркало, произносят:

«Луна, луна – любимица. Поделись со мной своим светом. Пусть твоя сила поможет мне и исполнится то, чего я так хочу. Свет твой на меня проливается, и мечта моя вмиг исполняется!»

Зеркало убирают и не тревожат его пока не закончится полная фаза.

Как правильно формулировать?

Почему нужно загадать желание именно в новолуние? В первые лунные сутки Вселенная программируется на следующий месяц и максимально открыта нашим просьбам. Все вокруг пропитано энергией, которую можно использовать для достижения своих целей.

Еще больше шансов на исполнение получают те, кто пользуется особыми ритуалами. Большинство из них лучше проводить в первый день растущей луны. Это дает шанс реализовать даже те цели, которые казались неосуществимыми. Ниже рассмотрим, как загадать желание в новолуние.

Для начала необходимо определить, когда и во сколько начнется первый лунный день. Это происходит не обязательно ночью, так как Луна, в отличие от Солнца, может взойти в любое время суток. Эта информация есть на специализированных сайтах.

Самый простой способ — в первые лунные часы произнести свое желание вслух. Если оно не одно, тогда возьмите бумагу, вырежьте три треугольника, запишите на них ваши замыслы. Можно усилить вербальную просьбу магией цвета. Для этого бумага должна быть красной, а ручка зеленой.

На новолуние возьмите треугольники, подойдите к открытому окну, посмотрите на месяц и прочитайте то, что написали ранее. Потом скажите: «Да будет так!», закройте окно и положите треугольники в южной части дома. Когда желания начнут исполняться, бумагу следует сжечь, а Луну поблагодарить.

Если стоит цель улучшить финансовое положение, то в новолуние повторите три раза, смотря на купюру: «Как много грязи в болоте, рыбы в воде, так и много богатства мне. Месяц, расти, нарастай, а мне, рабе Божьей (имя) богатства дай. Аминь. Аминь. Аминь».

После этого купюру оставьте в любом углу вашей квартиры на 7 дней. Когда неделя пройдет, деньги следует потратить. Загадывать желание в новолуние можно и с помощью вышивания. Берем нитку подлиннее, вставляем в иголку, делаем стежок на какой-нибудь личной вещи и загадываем желание. Процедуру повторяем еще 40 дней. Если нитки не хватит, то желание не исполнится. Добавлять другую нить нельзя.

Собираетесь посадить росток? Сделайте это на растущую луну и заодно загадайте желание. Запишите его на листочке. Возьмите цветочный горшок, закопайте в него записку и посадите растение. Дальше остается только наблюдать. Если росток прижился, то все сбудется.

Следующий ритуал тоже не вызовет сложности. Подумайте о мечте и напишите свое имя на пластилине иглой. Мните пластилин, придавайте ему разные формы. Подержите в руках, скатайте шарик и уберите в темное место до момента реализации задуманного.

Если есть возможность развести в новолуние костер, то этот обряд для вас. На листочке снова пишем свое желание, сворачиваем и кладем вместе с кусочком хлеба в синий мешочек.

Разжигаем огонь и бросаем в него нашу заготовку, принося жертву покровителю Огня и Луны. Если предыдущие способы загадать желание в новолуние не подошли, то попробуйте этот вариант.

В первые 12 часов после начала лунного цикла обдумайте свое желание, возьмите чистый белый лист и нарисуйте на нем левой рукой (для правшей) или правой рукой (для левшей) то, чего хотите от жизни. Можно писать текст, но не забывайте о правильных формулировках. О них мы поговорим в конце статьи.

Как загадывать желание в новолуние, понятно. Но что делать, если вы упустили момент или сильное желание появилось, когда на небе уже ярко сияет полный диск? Не расстраивайтесь, эта фаза Луны — тоже отличный помощник в достижении целей.

Определить, растущая Луна или убывающая, можно на глаз. Если месяц похож на букву «С», то он стареющий. А если к нему можно мысленно приставить слева палочку и получить «Р» — растущий.

Оказывается, далеко не все знают, как правильно формулировать свои желания. И дело не только в словах, но и в духовной готовности принять результат, в способности различать настоящие и навязанные мечты. Последнее вы можете определить только через диалог с самим собой.

А подобрать верное словесное обличие ваших целей помогут следующие правила:

желание должно быть направлено на вас. Для других людей возможны только пожелания, как на Новый год или день рождения. Даже если намерения изначально хорошие, не указывайте конкретных лиц. Не надо загадывать, чтобы сестра выиграла в лотерею. Выберите что-то для себя, употребляйте местоимения «я, мне, меня»;

внимательно относитесь к словам, которые употребляете. Лучше оставлять за собой право выбора. Допустим, делается запрос «хочу сменить смартфон». Каким образом он осуществится? Вы потеряете телефон, и придется срочно тратить деньги на новый? Перестрахуйтесь и начните фразу с «хочу иметь возможность»;

желания должны быть понятны, конкретны и однозначны. Например, намерение «быть здоровой» не ясно. Нет на свете абсолютно здоровых людей. Если вас тревожит какой-то определенный аспект самочувствия — сконцентрируйтесь на нем;

забудьте частицу «не». Замените «я не хочу быть одинокой» на «я любима» или «я окружена друзьями»;

желание должно быть искренним и нести добро. Вариант «хочу, чтобы коллегу уволили, и я заняла его место» не пройдет;

представляйте больше подробностей и эмоций. Если мечтаете о машине, то перечислите ее характеристики, опишите внешний вид, особенности, чувства от езды на ней. Визуализируйте.

Если у вас есть самое заветное желание, то нужно выбрать его. Лучше пусть это будет одна цель в вашей жизни, но самая главная. Так вы сконцентрируетесь на нем и мысли не будут скакать с одного на другое. Нужно, чтобы в день ритуала луна была видна на небе, так как важен зрительный контакт.

Чаще в Полнолуние проводят ритуалы на деньги, любовь и исполнение желаний.

Исполнение желаний

Запишите ваше самое сокровенное желание на листок бумаги, закройте глаза и представьте, что оно исполнилось. Попробуйте ощутить те чувства и эмоции, которые вы бы испытали при осуществлении вашей мечты. Вас должны охватить радость и счастье, пропустите их через себя. Откройте глаза, и сожгите листок. На протяжении последующих дней думайте о своем желании и сохраняйте эти эмоции в себе.

Ритуал на богатство

Положите на подоконник пустой кошелек, который постоянно используете. Важно, чтобы лунный свет падал на него. Делайте это в ночи Полнолуния.

Дождитесь полуночи и зажгите две свечи: они будут символизировать вас и избранника. На листке бумаги напишите желание о любви, например: в этом году я встречу прекрасного человека и выйду за него замуж. Разрежьте листок пополам, и сожгите половинки над огнем обеих свечей.

Подходящий день определяется по:

астрономическому календарю;

специальному календарю полнолуний (составляется на каждый год);

зрительно — обращенная к Земле сторона Луны полностью освещена Солнцем и представляет собой полный диск.

Для получения положительного результата магию в полнолуние нужно помнить о следующих моментах:

Обращаясь к небесному светилу, нужно не требовать, а просить. Луна не обязана помогать или исполнять желания, но она благосклонна и великодушна к тем, кому требуется помощь и чьи помыслы при этом чисты.

Полная Луна обладает мощным позитивным влиянием – но необходимо считаться с тем, что это время способно притягивать и тёмные силы. Поэтому следует внимательно относиться к формулированию своих желаний и просьб.

Для защиты от неприятных последствий, связанных с проведением магических ритуалов поможет оберег – талисман, приобретённый в день полнолуния. Максимальную защиту можно обрести, нанеся на дверь мелом крестик и трижды прочтя молитву «Отче наш».

Заговоры о любви на полную луну

Привороты универсальны. Их используют не только в случаях безответных чувств, но и когда хотят защитить свои отношения, чтобы укрепить связь. Они способны помочь даже в самых безнадежных случаях, когда остается последняя надежда.

Три свечи

Понадобятся чистый лист бумаги и три свечки. Свечи ставят в ряд и поджигают. Пишут одну фразу:

«Меня любит (имя)».

При написании имени любимого важно думать о нем и четко представлять его. Ровно в полночь листочек поджигают от центральной свечки. Должен полностью сгореть. После пепел нужно развеять по ветру, выйдя на улицу. Во время выбрасывания пепла необходимо повторить написанное и добавить:

«Да будет так!»

С использованием цветов

Заговор на полнолуние с применением цветов пользуется особой популярностью. Отлично подойдет роза, но можно взять и любое другое цветущее растение. Кроме цветка нужны еще две красные свечки. Этот способ поможет привлечь идеального партнера.

Ровно в двенадцать часов ночи цветок располагают по центру, а по бокам – зажжённые свечи. В течение нескольких минут можно смотреть на композицию, представлять вторую половинку, счастливую семейную жизнь с ним. Затем произносят обращение:

«Как цветок этот красив и благоухает ароматом своим, так и суженый мой будет радовать меня всегда. Будет любовь наша с ним красива и не завянет никогда. Я верю, я знаю, в жизнь любовь привлекаю!»

Огонь затушить. Цветку определить уютное и красивое место в квартире.

Ритуал на яблоке

Красное сочное яблоко разрезать на две половинки. Серединку вырезать. В появившуюся ложбинку положить свернутую записку с именем любимого. Половинки яблока соединить и связать красной лентой или ниткой. Пока фрукт связывают говорят так:

«Как сохнет яблоко, так пусть и раб Божий (имя) сохнет по мне, изнемогает без меня. Когда плод засохнет без воды, тогда и он придет на мой порог и останется рядом со мной. Наполнится душа и сердце его любовью ко мне и страстью. И не будет чувствам этим конца и края. Пусть будет так, как я желаю».

Затем кладут яблоко на подоконник, чтоб засохло.

Чтобы милый тосковал

Ночь – это время влюбленных, лунная богиня покровительствует им. Поэтому просьбы, связанные с сердечными делами, часто воплощаются именно в полнолуние. Тоска нагоняется, когда мужчина находится вдалеке. Например, частые командировки.

Заговоренная вода

Ровно в полночь нужно взять чашку, наполненную водой, держа в руках и глядя в кружку говорят:

«Ничто живое без воды не может: вода сохнет, рыба дохнет. Так и водой для суженого моего (имя) буду. И не сможет он жить в дали от меня. Каждый день будет мной любоваться и в любви признаваться».

Затем воду выпить.

Нагнать тоску ветром

С помощью ветра шлют милому чувство тоски, острою потребность встретиться и не расставаться. Желательно, чтобы ночь была ветреной, а полнолуние ясное. Тогда нужно выйти на улицу и сказать:

«Летите ветры могучие, к моему суженому (имя), приведите его ко мне, нашепчите обо мне. Пусть он любит меня навсегда, навсегда. Луна могущественная, ты все видишь, все знаешь. Будь помощницей моей. Посели тоску в сердце раба Божьего (имя). Не будет ему покоя без меня, ни днем, ни ночью. Только рядом со мной найдет он спокойствие свое. Я так сказала, ветры исполнили, луна помогла!»

По фото

Заговор на полнолуние с использованием фотографии не заставит долго ждать результата. Ровно в полночь выйти на перекресток, приложить снимок к груди и прочитать:

«Очистятся мысли твои от всех забот и хлопот. Наполнятся мысли твои тоской и печалью по мне. Одну мня ты любить будешь и думать только обо мне станешь».

Прочитать три раза и уйти домой не оборачиваясь.

Любовные ритуалы

Любовный ритуал обладает мощной силой и способен как вернуть любовь, так и привлечь своего суженого. Специальные обряды помогают наладить положение дел в сфере любви, исправить ошибки и сделать так, чтобы в жизни появился человек, предназначенный судьбой. Подобные заговоры, ритуалы и обряды срабатывают быстро, если верить в их реализацию.

Создание талисмана

Чтобы привлечь любовь либо наладить уже существующие отношения, можно сделать для себя специальный талисман. Для него потребуются ветка можжевельника, розовые лепестки красного цвета, семечки укропа, красный воск, мешочек из алой ткани, ножницы, большая ложка, ступка из дерева и маленькая тарелка. Когда наступит дата полной Луны, после двенадцати часов берут лепестки и можжевельник, нарезают их при помощи ножниц на мельчайшие куски. Затем их смешивают. Две чайные ложки смеси кладут в ступку, положив туда же укроп.

В столовую ложку кладут воск, плавят его при помощи огня, потом добавляют порошок и выливают в емкость. Воск и пряности должны остыть, затем из них лепят сердце, мысленно представляя своего избранника или картины удачного будущего с любимым партнером, которого предстоит встретить. Когда работа будет закончена, сердце кладут в мешок и оставляют возле изголовья. Тем, у кого уже есть избранник, нужно помещать такой мешочек под подушку на супружеской кровати.

С цветами

Удачный ритуал можно провести с цветами, например, с красной розой. Этот цветок символизирует любовь, с его помощью привлекают в жизнь идеального избранника. Ритуал хорошо подходит тем, кто пока одинок. Для него нужны роза, ваза и две свечки красного цвета. В день проведения обряда идут в магазин и покупают самую красивую розу алого оттенка. Дома ее нужно опустить в вазу и смотреть на нее, представляя картину счастливых отношений.

Ровно в двенадцать ночи зажигают свечки и ставят между ними цветок, затем нужно включить любую понравившуюся песню, сесть на стул и в течение нескольких минут наблюдать за композицией, нюхать аромат цветка и представлять себя со своей второй половинкой. Потом вслух три раза произносят слова: «Любовь есть сейчас, она будет в будущем и сохранится навсегда. Любовь — это небо надо мной и земля под моими ногами, она меня окружает. Привлеку я в жизнь любовь, избранника встречу».

При помощи воды

Этот обряд поможет тем, у кого уже есть избранник, но нужно привлечь его внимание. Для проведения ритуала берут воду, ее в полнолуние переливают в емкость из стекла, ставят на подоконник и читают слова: «Как Луна видна в воде, так пускай и любимый меня будет любить, лишь со мной он узнает счастье и обретет покой». В процессе произнесения слов представляют того, в отношении кого проводят ритуал. По окончании воду, заговоренную магическими словами, выпивают. Действие ритуала начнется на следующий день.

Со свечой

Читать приворот или проводить ритуал в полнолуние можно на любовь конкретного мужчины, используя свечки. Для него понадобятся две красные свечи, маленький лист бумаги, ручка и ножницы. В магическую дату после наступления полночи две свечи ставят на стол. Одна из них изображает избранника, другая — женщину, проводящую ритуал. На бумаге ручкой пишут любовное желание, к примеру: «Я встречаю своего идеального мужчину в текущем году и выхожу за него замуж». Лист режут ножницами на две части, половинки по очереди сжигают сначала на одной, потом — на другой свече.

Обряды на растущую луну

Период, когда светило растет, используют для созидания и увеличения прибыли. Читают заговоры, используя одну из четырех стихий: вода, земля, огонь, воздух. Преследуют следующие цели: увеличить доходы, восстановить любовные отношения, вернуть удачу в делах.

Привлечь деньги

Ночью, на несколько часов оставить на подоконнике горсть монет. Затем пересчитать капитал приговаривая:

«Месяц растет, мне прибыль дает. Как станет полной луной, так полным кошелек станет мой».

Произнести три раза. В следующую ночь закопать монеты в землю до полнолуния.

Ритуал на удачу

Понадобится расческа и резинка для волос. Встать у окна, где хорошо видно месяц, причесывая волосы и заплетая косу произнести текст:

«Сила луны окутай меня, спрячь от негатива, скрой от зла. Удачу мне в косы заплети, сбыться мечтам мои помоги».

Заплести косу и лечь так спать. Утром волосы можно расплетать.

Какие заговоры делают на убывающую луну

Идеальное время для внутреннего очищения, избавления от негатива и плохой энергетики, от всего лишнего и чужеродного, от того, что приносит несчастным.

В фазу «ущербной» луны обычно проводят обряды избавления от:

финансовых трудностей и долгов;

болезней и врагов;

различных зависимостей;



тоски и невезения.

Нельзя осуществлять магические действия для привлечения любви, здоровья и красоты.

От безденежья

Заранее приготовить большой лист бумаги, железную тарелку, свеча. В темное время суток, когда небо хорошо видно, подойти к окну, скомкать бумагу и положить ее в тарелку. От зажженной свечи поджечь бумагу и пока она горит, произнести такие слова:

«Тает месяц над землей, тает лист, беда долой. Долг мой тает, а безденежье никогда не мает. Как догорит бумага, так и долги мои в пепел превратятся».

Когда в тарелке останется пепел, его развеять по ветру, выйдя на балкон или на улицу. Свечку хранить до того момента, пока денежные проблемы не решаться.

От невезения

Как только стемнеет, следует выйти на улицу и подняв руки к месяцу на небе, рассказать ему обо всех несчастьях и проблемах. После этого проговорить:

«Луна, подруга моя, защити от негатива. Как луна убывает, так и мои невзгоды исчезают. Как луна в ночи растворится, так и моя удача заново родиться».

Ложась спать следует думать о том, какие перемены ждут в будущем.

Читать заговоры белой магии на любовь мужчины в полнолуние и затмение

Магия в Полнолуние

Свет луны приносит счастье во многие сферы жизни, но любви уделяется особое внимание. На какую луну читать заговоры вам подскажут опытные маги. Не пропустите эти дни, чтобы испытать на себе взрыв чувств и убедиться в лунной силе.

Целый месяц луна вбирает в себя самую сильную энергию, которой нужно пользоваться, пока есть возможность. Магическая сила обрядов увеличивается в несколько раз, особенно сильные заговоры и обряды на любовь. Эта сфера жизни волнует оба пола одинаково. Никто не хочет страдать от неразделенной любви или остаться без пары. Вторая половинка уготовлена небесами каждому человеку, но можно ускорить процесс ее поиска.

В период полнолуния проводят самые разнообразные ритуалы, особенно направленные на получение или увеличение чего-либо. Также это время хорошо подходит и для избавления и возможности оставить что-то позади. Луна также издревле соотносится с женской энергией, поэтому полнолуние является благоприятным временем чтобы проводить обряды.

Для многих заговоров, которые должны проводиться на полнолуние, используют воду.

Наиболее эффективный заговор будет, если дополнительно положить в воду, какой-либо из данных камней:

цитрин — для финансового благополучия;

аквамарин — для смелости и душевного равновесия;

розовый кварц — для привлечения и укрепления любви;

аметист — для очищения и покоя.

На помощь человеку приходит магия. Ритуалы в полнолуние на здоровье – отличный способ сохранить, приумножить и восстановить хорошее самочувствие, баланс физических и моральных сил. Магия помогает человеку поддержать здоровье не меньше, чем дорогостоящее лечение и врачебное вмешательство.

Ритуалы в полнолуние на здоровье – отличный способ сохранить, приумножить и восстановить хорошее самочувствие

Прежде чем узнать о проведении ритуалов на здоровье в полнолуние, необходимо разобраться в значении Луны, ее ежедневном влиянии на человека, его энергетическую сущность.

Луна является особым космическим объектом, отражающим все земные процессы, как в биофизическом, астрономическом, так и в магическом значении. Издавна известна сила воздействия космического объекта на природные явления (система отливов и приливов) в мировом океане и поведение людей, Луна оказывает колоссальное влияние на человеческое здоровье.

Магия использует лунные фазы для успешного проведения обрядов и ритуалов. Невероятной силой славятся ритуалы, проведенные в полнолуние.

Биоэнергетика всех земных существ подвержена лунным колебаниям. Взаимодействие Луны и Земли сказывается на человеческом организме, который состоит из воды на 80–90%, а вода является главным проводником для лунной энергетики.

Вода поддается управлению со стороны Луны, ее структура отличается особой пластикой, способностью трансформироваться в три основных состояния: жидкое, твердое и газообразное. Луна притягивает водную среду, насыщая ее космической энергией.

Луна также воздействует на земную поверхность, которая представляет собой – кристаллическое образование. Гравитационные силы Луны оказывают влияние на земную поверхность (решетку из кристаллов), из которой состоят все твердые земные объекты.

Космический объект создает:

состояние напряжения в решетке;

влияет на магнитное и электрическое поле;



влияет на быстроту протекания биохимических реакций.

Человеческий организм вовлечен в систему взаимодействия: Луна—Человек—Земля—Человек. Физическое состояние тесно связано с психоэмоциональным поведением, зависящим от влияния Луны.

Фаза полной луны

Здоровье человека зависит от лунных фаз, периода их протекания, наличия ряда факторов, провоцирующих развитие того или иного состояния человеческого организма:

цикл лунной фазы;

активность.

Новолунием обозначено начало лунного цикла, длительность которого составляет – двадцать девять дней (лунных суток). Лунные сутки имеют:

энергетику;



свойства;степень воздействия на живые организмы.

Лунная энергетика тождественна женской энергии и противопоставлена солнечной энергетике, обозначающей – мужскую энергию. Любые магические действия проводятся в фазе новолуния и полнолуния. Луна оказывает воздействие на человеческий организм в зависимости от фазы, в которой находится, фаза представляет собой указание расположения Луны относительно Солнца.

Лунные дни предопределяют изменения в состоянии психоэмоционального и физического здоровья человека. Существует 4 фазы:

фаза новолуния;

фаза молодой;

фаза полнолуния;

фаза старой Луны.

Луна оказывает воздействие на человеческий организм в зависимости от фазы

Период новой Луны

осуществлять ритуалы магической направленности;

воплощать в реальность какие-либо планы.

Период молодой Луны

Данная фаза характеризуется положительным влиянием для осуществления любых обрядов, происходит усиление энергетического потенциала личности человека, укрепление биоэнергетического каркаса. Человек становится более восприимчивым к магическому воздействию, проведению ритуалов.

В данный период благоприятной является подготовка, любой магический обряд лучше отложить до фазы полной Луны.

Возможные последствия

Ритуалы, основанные на использовании лунной магии, обладают сильным воздействием на внешние обстоятельства. Чтобы они принесли желаемый результат необходимо строго соблюдать все правила, четко произносить слова. При несерьезном подходе может нарушиться здоровье или наступить кризис в делах.

Рекомендации!

Не стоит рассказывать о проводимом обряде другим людям. Это может спугнуть удачу и счастье. Эффективнее будет проводить один заговор на полнолуние за один цикл.

Постоянная спутница Земли, могущественная и таинственная, всегда придет на помощь тому, кто искренне обратится к ней и поверит в ее волшебство.

Источник: ладомиръ.рф