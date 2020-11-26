Седина в голову: Киркоров все чаще сверкает на снимках своей сединой, парик не помогает

В самом начале лета после съемок клипа с Давидом Манукяном Филипп то ли случайно, то ли намеренно показал, что волосы у него седые. До сих пор мужчина был вынужден их окрашивать.

У артиста одна прядь на затылке вылезла из-под парика. Это было видно по клочку отросших седых волос

Поклонники, обнаружившие этот факт, были сильно удивлены. Они до сих пор думали, что мужчина – обладатель густых и пышных волос.

Внешность и образы Филиппа Киркорова всегда вызывали интерес у поклонников. Артист выглядел странно и ярко одновременно. Он часто экспериментировал с имиджем.

В последнее время исполнитель отдает предпочтение удлиненной стрижке. После укладки его густые темные волосы выглядят эффектно.

В самом начале лета после съемок клипа с Давидом Манукяном Филипп то ли случайно, то ли намеренно показал, что волосы у него седые. До сих пор мужчина был вынужден их окрашивать.

Некоторое время он ходил с длинными косами и поклонники были уверены – Филипп не красит пряди, так как не может снять косы самостоятельно. Позже, избавившись от дредов, артист не стал ничего менять.

Он по-прежнему ходит с отросшими на несколько сантиметров седыми корнями волос и, не стесняясь, показывает себя в натуральном виде в историях Инстаграма.

При этом на публичные мероприятия артист приходит во всеоружии. На вручение премии «Человек года» от журнала GQ исполнитель пришел в костюме с профессиональной укладкой на голове. Его волосы казались густыми и полностью окрашенными.

Через несколько дней артист улетел в ОАЭ и опять предстал перед поклонниками с заметно отросшей сединой. Такие метаморфозы показались подписчикам странными. Волосы не могли отрасти за такой короткий срок.

Поклонники предположили, что Филипп стал пользоваться париками. Косвенным доказательством, свидетельствующим в пользу этой версии, стал все тот же образ на премии GQ.

Фолловеры внимательно изучили фотографии и обнаружили, что у артиста одна прядь на затылке вылезла из-под парика. Это было видно по клочку отросших седых волос.

Источник: kleo.ru