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Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

09:43 26.11.2020
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г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

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ООО «НОТИС» требуются:

• ЗАТОЧНИК, ШЛИФОВЩИК (с опытом работы)

• ТЕРМИСТ (с опытом работы)
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
(электрическая и мех. регулировка узлов машин)
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
(металлообработка по чертежам)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (газорезчик)
• ТОКАРЬ (станок 1К62)
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (Inventor, Solid works)
• КОМПЛЕКТОВЩИК, РЕЗЧИК МЕТАЛЛА
З/п по договоренности (средняя - 30 000 руб.)

Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима.

Оплата проезда жителям г. Новосибирска.

Своя столовая. Полный соц. пакет.

г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.

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вакансии Бердска ООО "НОТИС" требуются работа в Бердске
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