Почему птиц зимой нельзя кормить хлебом? Советы орнитологов по поддержке пернатых

Делая зимой кормушки для птиц, нужно помнить, что кормить их хлебом нельзя

Делая зимой кормушки для птиц, нужно помнить, что кормить их хлебом нельзя. Это может привести к гибели пернатых. Выбирать пищу для птиц следует согласно рекомендациям орнитологов.

Особенности зимнего кормления птиц

С наступлением зимы пернатым становится все труднее отыскивать себе пропитание. Но в холода организму требуется больше энергии, чтобы поддерживать жизнь. Именно поэтому зимой птицам необходима поддержка людей. Можно построить кормушки, которые нужно будет наполнять всевозможными вкусностями для птиц, зимующих в холодном климате, чтобы не дать им погибнуть.

Кормушки можно изготовить из дерева, а также из обычных пластиковых бутылок. Очень важно, чтобы над кормушкой был козырек, а внизу пластиковых бутылок следует сделать дырочки, чтобы уходила влага.

Главное правило – пернатых следует подкармливать, а не кормить. Орнитологи советуют подсыпать корм в кормушки часа за два до того, как начнет смеркаться. Это позволит птицам гарантированно подкрепиться перед сном, если они не нашли себе пропитания днём.

Нужно помнить, что разные породы птиц требуют разного кормления. Кроме этого, учёные считают, что подкармливать нужно определенные породы пернатых, а некоторых, наоборот, следует предоставить самим себе. Это касается ворон, голубей, сорок.

Стаи голубей разрастаются порой до огромных размеров, что создает неудобство для людей и антисанитарию. Популяцию вороновых, которые разоряют гнезда певчих птиц, поедают их яйца и даже птенцов, следует держать под контролем, чтобы они не уничтожали других птиц.

Продукты, приносящие пользу птицам

Для того чтобы не ошибиться с кормом, а также облегчить процесс заготовки кормов, большую часть подкормки покупают в зоомагазинах. Это просо, канареечное семя, семена подсолнечника.

Летом и осенью можно собирать семена тыквы, дыни, кабачков, арбуза, огурцов. Любят птицы полакомиться сухофруктами. Можно приготовить для них нанизанные на нить подвяленные плоды шиповника, кусочки груш и яблок. Большие птицы любят морковь и тыкву, нарезанные кубиками.

Однако орнитологи не рекомендуют заготавливать семена трав, калину, семена ольхи и березы, рябину. Это позволит птицам самостоятельно добывать себе пищу.

Для большинства пернатых рекомендуется смешивать разные корма: просо, семечки, овёс. А для большей питательности добавлять к ним более дорогие: конопляные, льняные, канареечные семена. Можно вместо овса добавить дробленые перловку и пшеницу, кукурузную крупу. Вполне допустим небольшой процент крошек пшеничного хлеба, но сухих.

Для синичек требуется особый стол. Для них в качестве угощения можно подготовить яйца вкрутую, сырое мясо, сливочное масло (замороженное), кусочки несоленого сала, творог. Чтобы другие птицы не смогли оставить синичек без пропитания, сало можно подвесить на ветках при помощи прочных нитей, а кормушки для этих птиц делают качающимися.

Какие продукты не следует давать птицам

Многие привыкли кормить птиц хлебом. Делать это, да ещё используя свежий батон, нельзя. Пшеничный не подсушенный хлеб вызывает у пернатых несварение, забивая их желудок, где превращается в тугую клейкую массу. А ржаной хлеб и того хуже. Он бродит в желудке, и даже уже в зобе птахи. Зоб, расширившись от газов, может даже перекрыть трахею, и птица может погибнуть.

Нельзя угощать птиц пшеном, ядрами абрикоса, а также вишни. Пшено имеет горькую оболочку из пыли, к тому же оно часто быстро прогоркает. А ядра косточек этих фруктов содержит ядовитую синильную кислоту.

Рис и картофель также нельзя давать пернатым. Они тяжелы для их пищеварения. Нельзя скармливать птицам соленые и жареные орешки, семечки, сухарики. Соль очень плохо выводится из организма птах, откладываясь в суставах и причиняя птицам сильную боль, а ещё соль очень нагружает почки, которые могут отказать.

Особенности кормления разных птиц

Кормление птиц зимой не должно приучать их быть нахлебниками – оно призвано лишь поддержать их в трудное время. Поэтому не следует накладывать в кормушки много еды.

Нельзя добавлять в кормовую смесь много семечек – их должно быть меньше половины. Хитрые едоки любят их и стараются выбрать первыми, игнорируя овес и просо. Но такое положение вещей делает их рацион несбалансированным.

Мелкие птицы (воробьи) не любят клювом раздалбывать семена. Поэтому семена арбуза им не подходят, а тыквенные – нужно чистить и слегка давить прессом.

Зимой пернатым тяжело найти необходимый им для скелета кальций, поэтому нужно добавлять в зерносмесь кальциевую подкормку – яичную скорлупу (толченую), измельчённый мел. Для хорошего пищеварения можно добавить речной песок (промытый) или мелкие камешки.

Кормление водоплавающих имеет свои особенности. Им можно предложить яблоки и морковь, которые следует мелко нарезать; листья китайского салата; пророщенное зерно; варёные овощи с овсянкой. Можно также заготовить для этих птиц сено, которое нужно размачивать в воде.

Источник: rsute.ru