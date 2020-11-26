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Образование / Общество

Всемирный день информации отмечается 26 ноября 2020 года: История и обычаи даты

01:50 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

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Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль

26 ноября 2020 года - Всемирный день информации.

26 ноября отмечается Всемирный день информации (World Information Day), который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла.

В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной связи. Этой тенденции придерживается и Россия. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие Интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности человека и общества в целом.

Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, Интернет, планшет...), становится привычным цифровым настоящим.

Но важно отметить, что кроме этого, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до «информационного стресса».

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому «информационному стрессу», что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить.

Источник: calend.ru

26 ноября 2020 World Information Day Всемирный день информации информация история праздник ООН ВИП МАИ
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