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День Георгиевского креста отмечается 26 ноября 2020 года: Значение и история известнейшего ордена

08:50 26.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Георгиевский крест представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами и круглым медальоном по центру.

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Георгиевский крест был введен Александром I 25 февраля 1807 года

26 ноября 2020 года - День Георгиевского креста.

Дата в 2020 году: 26 ноября, четверг
Значение: Приурочен к учреждению ордена Святого Георгия 26.11.1769

Традиции: Выставки и экспозиции в музеях

День Георгиевского креста отмечается ежегодно 26 ноября. Дата праздника имеет символическое значение. В этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги – орден Святого Георгия.

В этот день в музеях проходят тематические выставки и экспозиции.

Георгиевский крест был введен Александром I 25 февраля 1807 года. Первоначальное название награды – «Знак отличия Военного ордена». Им награждались нижние чины (солдаты, унтер-офицеры) за службу и храбрость. Е. И. Митрохин, унтер-офицер Кавалергардского полка стал первым человеком, удостоившимся данной награды за бой под Фридландом (Пруссия) в июне 1807 года.

За время своего существования Георгиевский крест и почитался, и запрещался, и вновь возрождался. В 1992 году он был восстановлен и официально стал государственной наградой Российской Федерации (знаком отличия). Указом Президента РФ от 8 августа 2000 года № 1463 было утверждено Положение о знаке отличия. Первые награждения состоялись в 2008 году.

Георгиевский крест имеет четыре степени. Представленный к награде впервые получает четвертую (самую низшую) степень. При следующем подвиге ему присуждается третья и так далее.

Георгиевский крест представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами и круглым медальоном по центру. Награда сделана из серебра с позолотой (1 и 2 степени) или без нее (3 и 4 степень). На лицевой стороне медальона изображен Святой Георгий, поражающий копьем змея, а на оборотной – вензель святого из букв СГ.

К каждой награде выдается лента для крепления знака отличия на одежде в районе груди. На ленте поочередно расположены три черных и две желтых или оранжевых линии.

Источник: my-calend.ru

26 ноября 2020 День Георгиевского креста история праздник
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