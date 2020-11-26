Нарядные и душевные стихи в Международный день сапожника 26 ноября 2020 года

Ежегодно 26 ноября свой праздник отмечают представители профессии, которая была востребована во все времена и остается таковой.

Ежегодно 26 ноября свой праздник отмечают представители профессии, которая была востребована во все времена и остается таковой

26 ноября 2020 года - Международный день сапожника.

Ежегодно 26 ноября свой праздник отмечают представители профессии, которая была востребована во все времена и остается таковой. Эта дата знаменует собой Международный день сапожника. Поэтому теплые пожелания принимают все, кто связан с изготовлением обуви. Поздравляют также профессионалов, занимающихся разработкой дизайна туфель, босоножек, сапог и их ремонтом.

С развитием промышленности изготовление обуви стало механизированным. Но эскизы новых моделей разрабатывают люди. Операционные линии на обувном производстве также требуют присутствия человека. Кроме того, некоторые известные бренды выпускают обувь ручной работы. Поэтому профессиональный праздник обувщиков просто необходим. И 26 ноября стоит поздравить всех, кто занят столь важным и творческим делом.

***

Если вдруг порвались туфли

И сломались каблуки,

Нам сапожники помогут,

В своем деле мастаки,

С днем сапожника поздравим

Всех, кто чинит обувь, шьет,

Пусть работа будет в радость,



И клиент к ним пусть идет!

***

Все сапожники сегодня

Отмечают праздник свой.

И тебя я поздравляю,

Мастер ты мой дорогой.

Руки славлю золотые

И желаю бед не знать,



Всех желающих, как прежде,Безупречно обувать.

***

С Днем сапожника тебя,

Благодарна вся страна,

За твой труд и мастерство,

Пусть все будет хорошо!

А еще тебе достатка,



Чтобы было все в порядке,Чтоб заказов было море,И не трогало, чтоб горе!

***

Мастерите все на свете —

Туфли, угги, сапоги,

Чешки, валенки и кеды,

Ещё много впереди!

С Днём сапожника поздравлю,

Пожелаю в этот час

Счастья, денег и удачи,

Пусть здоровье будет класс!

***

Ты сапожник просто чудо!

Обувь чинишь ты для всех!

Тебе каждая минута



Пусть приносит лишь успех!

Обувь будет пусть в порядке,

Служит долгие года!

В счастье, радости, достатке

Я желаю жить всегда!

***

Ремесло сапожника

Ценится всегда,



Вы творить умеете,Не щадя труда.

Пусть работа спорится

И душа поёт,

Пусть финансы множатся

И во всём везёт.

***

С днем сапожника тебя



Нынче поздравляю.Быть обутым, сытым, добрымОт души желаю.

Пусть доход приносит дело,

Будет счастлива семья,

Мастерить всегда умело

От души желаю я.

***

Балетки, туфельки, сапожки,

Прекрасно все на женской ножке,

А также берцы и сабо,

Ботфорты, чанки — все нужно.

Вьетнамки, уги и кроссовки,

Сандалии, шлепки, кеды, монки...

Так можно долго продолжать

Названия обуви читать.

А я хочу поздравить тех,

Кто мастерски нам сделал их,

Сапожников большой страны,

Я поздравляю от души.

***

Вас, сапожники ребята,

Я поздравить поспешу,

От души желаю в праздник:



Пусть все будет по плечу.

Позитивных вам клиентов,

Прибыли большой всегда,

Обожать свою работу,

Не грустить вам никогда.

***

Ты сапожник превосходный,

С этим спорить бесполезно,



Поздравляю я сегодняС днем профессии чудесной.

И хочу, чтоб твои руки

Работящие такие

Никогда не знали скуки —

Шили, резали, кроили!

Источник: pozdravok.ru