Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя

Иск к Наталии Порывай (настоящее имя певицы) и девелоперской компании "Донстрой" подан летом столичным департаментом городского имущества

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 декабря рассмотрение по существу иска столичных властей о признании самовольной постройкой салона красоты певицы Наташи Королёвой на Мосфильмовской улице, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск к Наталии Порывай (настоящее имя певицы) и девелоперской компании "Донстрой" подан летом столичным департаментом городского имущества (ДГИ) и правительством Москвы. Власти города просят признать самостроем двухэтажное нежилое здание общей площадью почти 473 квадратных метра на территории жилого комплекса "Воробьёвы горы", по адресу: Мосфильмовская улица, 70, строение 1. На первом этаже строения находится контрольно-пропускной пункт ЖК, на втором – салон красоты.

"Это здание возведено без соответствующей разрешительной документации и имеет признаки самовольного строительства", - заявили РИА Недвижимость в пресс-службе департамента.

Как рассказал представитель ведомства, столичная Госинспекция по недвижимости в августе 2019 года выявила, что указанное в иске здание имеет признаки самостроя. Часть помещений в нем площадью 317,8 квадратного метра находится в собственности АО "СК "Донстрой", еще 154,8 квадратного метра оформлена на индивидуального предпринимателя Порывай Наталию Владимировну.

В пресс-службе пояснили, что после выявления объекта самовольного строительства на территории города предусмотрена единая схема действий: данные передаются в департамент городского имущества Москвы, который, в свою очередь, направляет иск в суд, что и было сделано в данном случае.

"На 17 декабря 2020 года запланировано судебное заседание на основании иска, поданного ДГИ и правительством Москвы в отношении АО "СК "Донстрой" и индивидуального предпринимателя о признании объекта самовольной постройкой, а также о признании прав собственности на помещения отсутствующими у вышеуказанных лиц и обязательстве осуществить мероприятия по сносу самовольных строений", - добавили в департаменте.

Ранее певица заявляла, что здание на Мосфильмовской было построено на законных основаниях, а уведомлений об иске она не получала. В "Донстрое" ситуацию пока не прокомментировали.

Источник: ria.ru