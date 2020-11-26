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"Мечтаю снова побегать": Парализовало ноги после прыжка в воду футболисту. После комы Артур Пузянов не помнит, что с ним произошло

17:03 26.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: Артура Пузянова
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"Хочу, чтобы люди больше ценили жизнь, наслаждались моментом", - спортсмен рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о своих мечтах.

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Артура парализовала после трагедии

У молодого футболиста 22 летнего Артура Пузянова жизнь изменялась 2 года назад в одно мгновение. Виной тому нечастный случай, который в один миг изменил судьбу парня. До того самого злополучного момента молодой человек профессионально занимался спортом с 7 лет. 12 лет футбола, получил золотой знак отличия ГТО, 50 медалей, служба в армии и поступление в институт.
«Курьер. Среда. Бердск» узнал, как складывается жизнь и реабилитация спортсмена.

Судьбоносным для Артура стал прыжок в бассейн, из-за которого футболист получил перелом позвоночника и ушиб спинного мозга. Вследствие чего ноги парня парализовало.

- Два года назад, в обычный августовский день, я проснулся. Договорились съездить с друзьями в бассейн. Доехали, а дальше я уже ничего не помню,- вспомнил о трагедии Артур.

Никто из друзей Артура не видел, что конкретно произошло. Парня нашли уже под водой, где он приблизительно был 5 минут. Далее госпитализация, две недели в коме. Врачи вынесли страшный приговор: травмы несовместимые с жизнью. Но организм Артура не сдался. Мама спортсмена была уверена, что после всего пережитого с ее сыном все будет хорошо, нужно только пережить временные трудности.

Парень признается, когда он только очнулся, очень много нервничал, голова была постоянно забита беспокойными мыслями.

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Тренажёр, который помогает восстановиться парню

- Сейчас я уже привык, стараюсь не переживать по этому поводу и просто жить, - поделился размышлениям сибиряк.

Планов было много — Артур собирался профессионально заниматься футболом. Он только поступил в педагогический университет.
-До травмы мечтал стать футболистом. Часто ездил на сборы с командой в Москву. Участвовал в Чемпионате России,- рассказал спортсмен.

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Артур был успешным футболистом

После несчастного случая Артур не бросил спорт. Он занимается ежедневным тренировками. Боксирует, качает руки. Дома у сибиряка стоят несколько тренажёров, которые помогут встать на ноги.

- Когда пройдёт реабилитация, мечтаю снова побегать. Хочу, чтобы люди больше ценили жизнь, наслаждались моментом, - поделился Артур.

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