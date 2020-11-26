Что категорически запрещено делать 27 ноября в Заговенье на Рождественский пост

27 ноября нельзя заниматься тяжелой работой, а также всяческим рукоделием, шитьем, вышивкой или вязанием.

Последний день перед началом Рождественского поста необходимо провести с удовольствием в кругу друзей, родных и близких

27 ноября является последним перед началом Рождественского поста и носит название Филиппов день, от имени апостола Филиппа. Еще его именуют Заговенье на Рождественский пост.

27 ноября нельзя заниматься тяжелой работой, а также всяческим рукоделием, шитьем, вышивкой или вязанием. Запрещено ругаться, скандалить и сплетничать.

Не стоит грустить, тратить время на скучные и неприятные занятия. Последний день перед началом Рождественского поста необходимо провести с удовольствием в кругу друзей, родных и близких.

А еще не нужно ходить в лес. По народным поверьям, в этот день волки становятся особенно злые и могут напасть на человека.

Источник: izvmor.ru