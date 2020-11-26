24 важнейших коротких молитвы в день Святителя Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года

Назначение кратких молитовок - способствовать собранию мыслей и трезвению. Сила не в словах, а в чувстве к Богу.

24 молитвы Иоанна Златоуста

24 молитвы Иоанна Златоуста по числу часов в сутках, для каждого часа своя молитовка.

1. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.

2. Господи, избави мя вечных мук.

3. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.

4. Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.

5. Господи, избави мя от всякаго искушения.

6. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.

7. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея. .

8. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи

9. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.

10. Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.

11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.

12. Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

13. Господи, в покаянии приими мя.

14. Господи, приими меня, кающегося.

15. Господи, не остави мене.

16. Господи, не введи мене в напасть.

17. Господи, даждь ми мысль благу.

18. Господи, даждь ми слезы и память смертную, и умиление.

19. Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.

20. Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.

21. Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.

22. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.

23. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.

24. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи. Господи, защити меня от злых людей, бесов, и страстей, и от от всех других недостойных дел.

Святитель Феофан Затворник, придавал огромное значение этим молитвам и рекомендовал их многим своим духовным детям как основу молитвенного правила, как школу непрестанного богомыслия. Вот некоторые отрывки из его писем:

«Как читать молитовки святого Златоуста (24 в вечерних молитвах на сон)? Читайте их перед молитвословием, чтобы собралось внимание воедино... Но и во всякое время мысленно повторяйте. Это лучший способ приучать себя к памятованию о Боге, а памятование сие есть основа духовной жизни. Поклоны поясные класть, а иногда и земные».

«Молитовки святого Златоуста можете употреблять вместо своего домашнего правила и утром. Заучите их и обдумайте всякую. В них вся жизнь духовная поминается. Сколько раз каждую поминать - это определите так, чтобы стоять на молитве столько же, сколько обычно простаиваете на правиле. К ним можете приложить и свои молитовки - выбрать из псалмов: какой стишок по сердцу, тот и запишите... Употребляя на правиле сии молитовки со вниманием, скоро навыкните стоять на молитве нерассеянно. Молитву Иисусову вставляйте в среду их. Например, десять раз проговорив: "Господи, не лиши мене небесных Твоих благ", - прилагайте: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную"».

«Назначение кратких молитовок - способствовать собранию мыслей и трезвению. Сила не в словах, а в чувстве к Богу. Оно скоро образуется у трудящихся над молитвою. Вот это и есть умная молитва. Ум, стоя в сердце, зрит Бога и умно исповедуется Ему призыванием Его... Чувство к Богу есть непрестанная молитва без слов».

Источник: hram-troicy.prihod.ru