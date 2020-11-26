26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Теплые поздравления 26 ноября 2020 года в День Иоанна Златоуста

08:05 26.11.2020 Фото: kartinok.ru
0

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

% name% title
День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года - День Иоанна Златоуста.
Поздравления с днем святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

***

День Иоанна Златоусного
Проповедника, который
Помогал народу, наставлял
На лучшие дела и мысли
Вел беседы, читал молитвы.

***

Твоя душа горит ярким пламенем
Добра, милосердия и любви.

Слова Господа будут знаменем
Ты его не подведи!

***

Вдохновляйся с молитвой Божией
Он любой недуг исцелить сможет.
В беде не оставит и от мук спасет
Кто имя Господа по жизни несет!

***

Слушай сердцем Господа своего
Не жалей для людей ничего.
Внимая, тихо помолись
И низко Господу поклонись!

***

Пусть каждый будет благодарен
За доброту и благосклонность Творца.
Ведь жизнь за великие дела подарена

В нее вложена его душа!

***

Ты у Всевышнего найдешь ответы
На великие судьбы вопросы.
Пусть не будут ничьи интересы задеты
Пусть минуют тебя все беды и угрозы!

***

Пусть в душе пробудит благодарность

Светлый день, что мудрость нам принес.
Спасибо Господу скажем за эту данность
С верой в сердце, все не игра, а всерьез!

***

Бог тайну человечеству приоткрыл
На путь истинный наставил.
И тот, кто сердце для любви открыл
Того он никогда не оставит!

***

Он больных исцелял и убогих любил,
Предан Богу душою безмерно он был.
Редкий дар вдохновенного слова имел,
Проповедовать много и емко умел.
И всегда говоря, доходил до души
Чтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.
Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

***

Он больных исцелял и убогих любил,
Предан Богу душою безмерно он был.
Редкий дар вдохновенного слова имел,
Проповедовать много и емко умел.

И всегда говоря, доходил до души
Чтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.

Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

Источник: pozdrive.ru

26 ноября 2020 День Иоанна Златоуста поздравления праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потрясающей красоты открытки с днем святого Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года
08:20 26-11-2020
Потрясающей красоты открытки с днем святого Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года
Прощаю, благословляю, лгу: опубликовала список лжесвященников православная церковь
08:15 26-11-2020
Прощаю, благословляю, лгу: опубликовала список лжесвященников православная церковь
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 26 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 26-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 26 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Теплые поздравления 26 ноября 2020 года в День Иоанна Златоуста
08:05 26-11-2020
Теплые поздравления 26 ноября 2020 года в День Иоанна Златоуста
"Закачай знания! 2020": Как цифровые технологии помогают учителям русских школ в эпоху COVID-19
08:00 26-11-2020
Что строго нельзя делать 26 ноября 2020 года в православный день памяти Иоанна Златоуста?
07:50 26-11-2020
Что строго нельзя делать 26 ноября 2020 года в православный день памяти Иоанна Златоуста?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2020 в России и мире
07:40 26-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 ноября 2020 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Традиции и приметы особого народного праздника 26 ноября 2020 года
07:20 26-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Традиции и приметы особого народного праздника 26 ноября 2020 года
Именины 26 ноября: церковный календарь
07:10 26-11-2020
Именины 26 ноября: церковный календарь
24 важнейших коротких молитвы в день Святителя Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года
06:50 26-11-2020
24 важнейших коротких молитвы в день Святителя Иоанна Златоуста 26 ноября 2020 года