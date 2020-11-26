Теплые поздравления 26 ноября 2020 года в День Иоанна Златоуста

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

День Святого Иоанна Златоуста - 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года - День Иоанна Златоуста.

Поздравления с днем святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

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День Иоанна Златоусного

Проповедника, который

Помогал народу, наставлял

На лучшие дела и мысли

Вел беседы, читал молитвы.

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Твоя душа горит ярким пламенем

Добра, милосердия и любви.



Слова Господа будут знаменемТы его не подведи!

***

Вдохновляйся с молитвой Божией

Он любой недуг исцелить сможет.

В беде не оставит и от мук спасет

Кто имя Господа по жизни несет!

***

Слушай сердцем Господа своего

Не жалей для людей ничего.

Внимая, тихо помолись

И низко Господу поклонись!

***

Пусть каждый будет благодарен

За доброту и благосклонность Творца.

Ведь жизнь за великие дела подарена



В нее вложена его душа!

***

Ты у Всевышнего найдешь ответы

На великие судьбы вопросы.

Пусть не будут ничьи интересы задеты

Пусть минуют тебя все беды и угрозы!

***

Пусть в душе пробудит благодарность



Светлый день, что мудрость нам принес.Спасибо Господу скажем за эту данностьС верой в сердце, все не игра, а всерьез!

***

Бог тайну человечеству приоткрыл

На путь истинный наставил.

И тот, кто сердце для любви открыл

Того он никогда не оставит!

***

Он больных исцелял и убогих любил,

Предан Богу душою безмерно он был.

Редкий дар вдохновенного слова имел,

Проповедовать много и емко умел.

И всегда говоря, доходил до души

Чтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.

Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

***

Он больных исцелял и убогих любил,

Предан Богу душою безмерно он был.

Редкий дар вдохновенного слова имел,

Проповедовать много и емко умел.



И всегда говоря, доходил до душиЧтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.

Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

***

Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.



Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.

Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!

Источник: pozdrive.ru