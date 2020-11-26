Теплые поздравления 26 ноября 2020 года в День Иоанна Златоуста

26 ноября 2020 года - День Иоанна Златоуста.
Поздравления с днем святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
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День Иоанна Златоусного
Проповедника, который
Помогал народу, наставлял
На лучшие дела и мысли
Вел беседы, читал молитвы.
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Твоя душа горит ярким пламенем
Добра, милосердия и любви.
Ты его не подведи!
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Вдохновляйся с молитвой Божией
Он любой недуг исцелить сможет.
В беде не оставит и от мук спасет
Кто имя Господа по жизни несет!
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Слушай сердцем Господа своего
Не жалей для людей ничего.
Внимая, тихо помолись
И низко Господу поклонись!
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Пусть каждый будет благодарен
За доброту и благосклонность Творца.
Ведь жизнь за великие дела подарена
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Ты у Всевышнего найдешь ответы
На великие судьбы вопросы.
Пусть не будут ничьи интересы задеты
Пусть минуют тебя все беды и угрозы!
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Пусть в душе пробудит благодарность
Спасибо Господу скажем за эту данность
С верой в сердце, все не игра, а всерьез!
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Бог тайну человечеству приоткрыл
На путь истинный наставил.
И тот, кто сердце для любви открыл
Того он никогда не оставит!
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Он больных исцелял и убогих любил,
Предан Богу душою безмерно он был.
Редкий дар вдохновенного слова имел,
Проповедовать много и емко умел.
И всегда говоря, доходил до души
Чтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.
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Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.
Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!
***
Он больных исцелял и убогих любил,
Предан Богу душою безмерно он был.
Редкий дар вдохновенного слова имел,
Проповедовать много и емко умел.
Чтобы страсти пресечь. Чтоб народ не грешил.
***
Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
Вклад, внесенный им в устроение благолепного Богослужения, в составление чина Литургии, во введение антифонного пения за всенощным бдением, в написание молитв чина елеосвящения и толкования множества духовных книг Священного Писания неоценим.
Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!
***
Сегодня православные христиане всего мира отмечают великий праздник - день святителя Иоанна Златоуста, нареченного так за редкий дар Боговдохновенного слова, за умение проповедовать, потрясая сердца слушателей.
Мы поздравляем всех христиан с этим замечательным праздником, желаем счастья, христианской любви, добра и твердой веры!
Источник: pozdrive.ru