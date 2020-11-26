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ПФР обратился к пенсионерам за информацией

14:20 26.11.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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При необходимости можно сменить этим же способом как доставщика (например, выбрав другую кредитную организацию), так и способ доставки в целом.

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Процесс прохождения заявления будет отражаться в Личном кабинете, где его можно будет посмотреть

По данным Новосибирскстата только за первое полугодие текущего года миграционный прирост населения в Новосибирской области составил более 30 тысяч человек. Примерно такое же количество граждан «выбыли» из региона. Среди внутренних мигрантов, безусловно, есть и получатели пенсии, которым необходимо о смене своего места жительства сообщить в ПФР. Сделать это сегодня можно дистанционно, не приходя в Пенсионный фонд.

Если пенсионер сменил место жительства (например, переехал в другой город в пределах РФ или сменил место жительства в пределах области), об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Удобнее всего это сделать, воспользовавшись электронными сервисами ПФР через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Специального заявления о переводе пенсионного дела теперь подавать не нужно – подается заявление  о способе доставки пенсии (в соответствующем разделе), в котором пенсионер должен указать новые данные и реквизиты, в том числе и новый адрес места жительства. Процесс прохождения заявления будет отражаться в Личном кабинете, где его можно будет посмотреть.

При необходимости можно сменить этим же способом как доставщика (например, выбрав другую кредитную организацию), так и способ доставки в целом. Напомним, что пенсионер сам выбирает наиболее удобный для себя способ доставки пенсии – через почтовое отделение (в кассе или на дому) либо кредитную организацию – банк.

Заявление можно также подать, обратившись в территориальное управление ПФР либо в МФЦ. При себе иметь документы, подтверждающие регистрацию по новому месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по новому адресу, то в заявлении ему нужно указать адрес своего фактического проживания.

Обращаем внимание, что при переезде за пределы РФ или переезде на территорию РФ из зарубежных стран правила установления и выплаты пенсии, а также её «перевода» иные.

Источник: ПФР

в электронном виде заявление известить ПФР смена места жительства
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