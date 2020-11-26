Держись, пародонт! Суперэффективная пародонтологическая программа в Дентал-Сервис

Стоматологическое лечение в клиниках Дентал-Сервис абсолютно не связано с риском заражения опасными вирусами, в том числе и COVID-19

Ткани пародонта держат зуб и в критической ситуации сами

нуждаются в поддержке. Мы предлагаем системный подход

для спасения зубов с диагнозом пародонтит: точная диагно-



Пародонтологичеcкая программа Дентал-Сервис: четыре составляющие успеха

стика, качественное пародонтологическое лечение, доведениедо совершенства навыков личной гигиены, передовая хирур-гия. И регулярный мониторинг, фиксирующий ваш прогресс.

Мы предлагаем реально работающую программу, в эффективности которой мы абсолютно уверены. Речь, естественно, не идет о полном излечении. Наша цель — существенное восстановление тканей и устойчивая ремиссия. Стабильная первая стадия вместо второй, вторая вместо третьей — это уже хороший результат. Для многих зубов это означает дополнительные десятки лет жизни. Честно предупредим, что не все зубы в крайней стадии пародонтита можно спасти. Оперативное удаление в некоторых случаях неизбежно и часто является единственной возможностью сохранить максимум костной ткани для последующей имплантации.

Ни одна из составляющих программы не является самодостаточной. Диагностика + пародонтологическое лечение + обучение продвинутой программе домашней гигиены (и контроль за ее выполнением) + регулярный мониторинг. Только так, не иначе. Невозможно эффективно лечить пародонтит, если нет точных диагностических данных, ведь именно на их основании составляется план лечения для каждого зуба. Бессмысленно надеяться на эффективность лечения, если не налажена домашняя гигиена. Наконец, только регулярный мониторинг состояния пародонта даст возможность вовремя скорректировать программу, уделить внимание ее слабым местам.

1. Диагностика

Первая задача врача: для каждого зуба получить данные по шести параметрам, связанным с пародонтом. Только точная оценка их совокупности дает возможность поставить точный диагноз для каждого зуба. Врач оценивает следующие параметры:

десна (цвет, контур, кровоточивость),

глубина пародонтального кармана (по данным электронного зонда оценивается шесть точек),

уровень прикрепления (объем потери ткани, окружающей зуб),

подвижность зуба,

поражение фуркации (для многокорневых зубов),

объем потери ткани (оценивается по прицельным рентгенологическим, КТ-снимкам).

Данные заносятся в пародонтальную карту, которая зафиксирует точку «старта». На каждой последующей диагностике врач будет оценивать состояние пародонта по этим же параметрам, сравнивая его с предыдущим в вашей карте. При желании вместо стандартной диагностики вы можете пройти диагностику Florida Probe. Она оценивает состояние зуба по этим же параметрам, но отличается удобным визуальным представлением данных.

2. Пародонтологическое лечение

Когда пародонтологическая карта составлена, пришло время для пародонтологического лечения каждого зуба. Врач снимает зубные отложения в пародонтальных карманах, полирует поверхность корня, проводит медикаментозную обработку. В зависимости от сложности ситуации, процедура может занимать до 1,5 часов. Для зубов со второй или третьей стадией лечение проходит в два-три этапа с интервалом в неделю.

3. Обучение эффективной домашней гигиене

Эффект от пародонтологического лечения поразительный. Быстро спадает отек, проходит или значительно снижается кровоточивость. Но мы не расслабляемся, потому что знаем: невозможно надеяться на улучшение соcтояния десен, если домашняя чистка недостаточно эффективна. 80% успеха зависит от того, насколько серьезно вы отнесетесь к этим словам.

Пародонтологическая программа Дентал-Сервис включает в себя обязательное обучение навыкам эффективной гигиены. Мы скорректируем вашу технику чистки, подберем подходящую щетку, научим пользоваться флоссом. Как вы понимаете, домашнее задание придется делать обязательно ;)

Ваша задача: не оставить бактериям ни единого шанса, лишить их главного источника питания — зубного налета. Пациенты спрашивают, долго ли сохранять такой «армейский» подход к гигиене. Наш ответ: пожизненно. Если эпителиально-десневое прикрепление и костная ткань уже были однажды разрушены, в случае ремиссии эти ткани не восстанавливаются полноценно. Карман зарастает, но ткань пародонта в этом месте нестабильна, легко проницаема для бактерий. Так что единственное, что нам всем остается, искренне полюбить это довольно занудное занятие — чистку зубов ;)

4. Контроль прогресса

В эффективности программы вы сможете убедиться уже спустя месяц-полтора, после прохождения контрольной диагностики. Как правило, не менее 90% зубов очень положительно реагирует на лечение, пародонтальные карманы значительно уменьшаются, идет активная регенерация тканей, проходит кровоточивость, исчезает неприятный запах.

Проблемным областям пародонта, которые не откликнулись на комплексное терапевтическое лечение, может понадобиться хирургическая чистка, так называемый открытый кюретаж. Часто это процедура совмещается с костно-реконструктивной операцией, которая также существенно увеличивает шансы на сохранение зуба и регенерацию тканей.

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Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск