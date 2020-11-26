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Дом

Сделайте дом уютнее с «Папа Карло»

09:52 26.11.2020 Фото: Папа Карло
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Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

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В индивидуальном порядке выслушаем все ваши пожелания, предложим массу вариаций и материалов для осуществления вашей мечты

Нужна стильная гостиная, многофункциональная кухня или уютная детская? Мы поможем!

В индивидуальном порядке выслушаем все ваши пожелания, предложим массу вариаций и материалов для осуществления вашей мечты. Если вам нужно вписать мебель в готовый интерьер, отлично! Все сделаем.

Если вы находитесь на этапе чистовой отделки и только думаете, как создать уют в своем новом интерьере, еще лучше! Это огромное поле для полета фантазии, если вам ничего не видится, мы поможем и воплотим стильные мебельные композиции в реальность.

Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел Папа Карло на сайте Весь Бердск

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