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Напрямую в Стамбул предлагает улететь "Альбастрос-Круиз"

09:05 26.11.2020 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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Между прочим, на детей до 12 лет есть прекрасные скидки! ;)

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Вся Европа и средняя полоса России уже много лет летают на Анталийское побережье зимой и в новогодние праздники

Турецкие новости:

- прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул;

- прямые рейсы из Новосибирска в Анталью продлены до марта 2021 без перерыва.

Про Стамбул:

Да, это правда, с 29.10 стартуют чартерные туры из Новосибирска в Стамбул!

Вылеты будут еженедельно по четвергам и воскресеньям до конца марта!

Можно взять просто сити-тур и гулять там самостоятельно, либо можем сразу наполнить этот тур экскурсиями и добавить поездку в Каппадокию!

Например, Стамбул сити-тур с 29.10 на 8 дней/7 ночей:

Art City Hotel 3* - 30 000 руб./чел. с завтраками

Diana Hotel 2 * - 34 900 руб./чел. с завтраками

The Peak Hotel 4 * - 44 500 руб./чел. с завтраками

А может Новый год в Стамбуле, например с 27.12 на 8 дней/7 ночей:

Birlik Apart Hotel 3* - 54 500 руб./чел. с завтраками

Olimpiyat 3 * - 65 600 руб./чел. с завтраками

Grand Ons 3 * - 68 800 руб./чел. с завтраками

Дополнительно оплачиваются экскурсии.

А также, впервые из Новосибирска - Турция на Новый год! 

Вообще вся Европа и средняя полоса России уже много лет летают на Анталийское побережье зимой и в новогодние праздники. Большие отели с анимацией, развлечениями, питание "всё включено", бассейны крытые и открытые с подогревом и погода теплее, чем в Сибири.

Например, с 30.12 на 7 дней с прямым перелетом:

Siam Elegance Hotel 5* - 64 300 руб./чел. на "ультра всё включено"

Aska Lara Resort & Spa 5* - 65 200 руб./чел. на "ультра всё включено"

Justiniano Deluxe Resort 5* - 65 700 руб./чел. на "всё включено"

Везде в стоимость входит праздничный новогодний ужин и топливный сбор!

Между прочим, на детей до 12 лет есть прекрасные скидки! % name% title

Ну что, в какую Турцию Вы хотите отправиться?

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте весь Бердск

отдых полет туризм турция Турагентство Альбатрос-круиз
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