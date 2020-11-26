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Выплаты 2020: за одну смену получит 2 430 рублей врач ковидной бригады

12:11 26.11.2020 Фото: piqsels
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Средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, - 1 215 рублей, младший медперсонал - 950 рублей, фельдшеры - 600 рублей за смену.

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Врачи бригад скорой медицинской помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Результаты тестов на COVID-19 можно будет узнать на «Госуслугах»Выплаты 2020: за одну смену получит 2 430 рублей врач ковидной бригадыЕщё 631 новостей

Правительство России выделит из резервного фонда 10 млрд рублей на выплаты медицинским и иным работникам, которые контактируют с инфицированными коронавирусом пациентами. Об этом говорится в подготовленном Минфином РФ проекте распоряжения кабмина (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 10 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций <...> на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года социальных выплат работникам, которые помогают больным с коронавирусом. Из постановления следует, что врачи выездных бригад скорой медицинской помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, - 1 215 рублей, младший медперсонал - 950 рублей, фельдшеры - 600 рублей за смену.

Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал - 2 430 рублей, младший медперсонал - 1 215 рублей за смену. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на протяжении всего периода пандемии медицинские работники, непосредственно работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, получили почти 116 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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