Какие новости по накопительной пенсии для российских пенсионеров

Ее опять заморозили. Теперь до 2024 года.

Эта инициатива была поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Действующий до конца 2022 года подход к учёту страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предлагается продлить на год. Соответствующий законопроект правительства утвредили на пленарном заседании Госдумы 25 ноября во втором чтении.

Им устанавливается в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, говорится в пояснительной записке. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно. По финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей. Эта инициатива была поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Документ входит в пакет бюджетообразующих законопроектов, ранее отмечал глава Комитета Ярослав Нилов. Принятие документа не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц, отмечают в правительстве. «Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16 процентов индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: Парламентская газета