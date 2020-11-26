Какие выплаты положены россиянам, переболевшим коронавирусом

Например, в Ульяновской области с ноября 2020 года заболевшим гражданам из отдельных категорий предлагается назначать выплату в размере 2,5 тысяч рублей.

Выплаты полагаются не всем

Тем, кто в 2020 году во время бушующей пандемии переболел коронавирусом, в регионах России назначают специальные выплаты, считающиеся своеобразной компенсацией потраченных на лечение средств. Но получить пособие могут только отдельные категории граждан.

Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом в 2020 году

На федеральном уровне выплат тем, кто переболел коронавирусом в 2020 году, не предусмотрено. Компенсация назначается исключительно медицинским сотрудникам и их семьям, если медик заболел коронавирусом на рабочем месте. Размер пособия устанавливается на региональном уровне, а на федеральном установлена только выплата в связи со смертью заболевшего.

Обычным гражданам, которые коронавирусом заражаются в транспорте, в местах скопления людей, на работе и даже в больницах, не работая при этом там, выплаты, которые могли бы компенсировать плату за лечение сложной болезни, не предусмотрены.

В некоторых регионах, учитывая стоимость лечения коронавируса, пособия назначают заболевшим гражданам из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидам и пожилым людям. Но его размер минимальный. Например, в Ульяновской области с ноября 2020 года заболевшим гражданам из отдельных категорий предлагается назначать выплату в размере 2,5 тысяч рублей.

Стоимость лечения коронавируса варьируется в зависимости от сложности положения. Те, кому требуется госпитализация и ИВЛ, заплатят гораздо больше, чем те, кто лечит коронавирус дома, имея лишь легкие симптомы болезни.

Универсальное для всех случаев лекарство российского производства, массовое производство которого стартовало как раз в пандемию, в 2020 году, стоит более 12 тысяч рублей за упаковку. И одной упаковки на курс лечения человеку не хватает. Несмотря на это, на федеральном уровне устанавливать дополнительные выплаты заболевшим власти не торопятся.

Кому положены выплаты при заражении коронавирусом в 2020 году

В своем большинстве и региональные выплаты заболевшим коронавирусом граждан касаются исключительно медиков. Лишь в отдельных случаях власти готовы оплачивать лечение обычным гражданам.

На пособия регионального характера могут рассчитывать в некоторых случаях и доноры крови. Если человек переболел коронавирусом, он может спасти жизни других пациентов, ведь в его плазме сохраняются антитела. Но на федеральном уровне оплата сдачи крови также не установлена: размер пособий назначают на региональном уровне. На Кубани волонтерам платят по 500 рублей за донорство. В Москве граждане сдают кровь и вовсе бесплатно, на добровольных началах.

Специальные выплаты при заражении коронавирусом медицинскими сотрудниками установлены на региональном и федеральном уровне по всей стране. Дополнительно за риск президент Владимир Путин приказал платить студентам медицинских вузов и колледжей, которые не щадят здоровье и отправляются «на передовую». Размер единовременной выплаты студентам может варьироваться от 7 до 10 тысяч рублей.

Простым же гражданам, которые не имеют отношения к выделенным социальным слоям населения, а также к медицинской сфере, компенсации за лечение коронавируса не положены. Выплачивает Фонд социального страхования только заработную плату по оформленному больничному листу. Получить компенсацию могут не только заболевшие, но и те, кто оказался невольно на самоизоляции, оставаясь совершенно здоровым.

Выплаты медикам, заболевшим коронавирусом в 2020 году

Если в силу сферы деятельности медицинский работник заболеет коронавирусом, имея при этом регулярный контакт с зараженными пациентами, ему положены дополнительные выплаты. Их размер устанавливается на региональном уровне.

В Башкирии зараженным медикам выплачивают компенсацию в размере 68 тысяч рублей. Если болезнь приводит к осложнениям и инвалидности, сумма варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от сложности ситуации. Семьям умерших от коронавируса медиков государство выплачивает компенсацию в размере 2,75 миллиона рублей.

Источник: 1rre.ru