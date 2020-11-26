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Будет ли проводиться прибавка к пенсии в 2021 году неработающим пенсионерам

12:13 26.11.2020 Фото: piqsels
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Пенсии подрастут на 6,3%, что практически в полтора раза больше, нежели запланированная инфляция.

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С нового года пожилых россиян ожидает увеличенное пособие

В 2021 году пройдет ряд индексаций, но будет ли осуществляться прибавка к пенсии неработающим пенсионерам, все еще является актуальной темой. Причина кроется в спорах властей о том, стоит ли внедрять перерасчет пособий для работающих пенсионеров, и большая часть склоняется к отказу от такой возможности. В связи с этим официально не имеющие работы пожилые россияне принялись заваливать консультантов ПФ вопросами.

Будет ли введена индексация для неработающих пенсионеров

Страховые пенсии ежегодно проходят процедуру индексации в январе. Исключений решили не делать даже в сложный с экономической точки зрения год, когда страна и население пострадали от последствий пандемии коронавируса. С нового года пожилых россиян ожидает увеличенное пособие, что подтвердила и Елена Бибикова из Совета Федерации.% name% title

Ответственная по вопросам социальной политики напомнила о том, что действующее законодательство РФ обязывает проводить индексацию страховых пенсий в январе. Правило распространяется на пенсии по старости и тех граждан пожилого возраста, за которыми на официальном основании не закреплено рабочее место. Владимир Путин в рамках своего сентябрьского выступления, где общался с сенаторами, сообщал о необходимости не отказываться от повышения размера пособий даже при непростой социально-экономической ситуации в государстве.

Пенсии подрастут на 6,3%, что практически в полтора раза больше, нежели запланированная инфляция.

По данным Министерства финансов и Центробанка, годичная инфляция должна вписаться в рабочий коридор 3,7%-3,8%. Если усреднить статистические данные, то получится, что каждый подходящий под стандарты получатель сможет рассчитывать на добавку около тысячи рублей. Точную сумму потребуется рассчитать индивидуально.

Кого еще ждет прибавка к пенсии в 2021 году

Отдельно в Совете Федерации выделили потребности инвалидов вне зависимости от присвоенной категории и ветеранов боевых действий. Этим группам получателей пообещали увеличить размер начислений немного позже – уже с февральской волной нововведений. Для расчета повышения использовался индекс потребительских цен. На его основании прирост составил 3,8%.

Граждане, которые не вписываются в упомянутые выше категории, должны будут подождать до апреля. В это время обещают пересчитать пособия для тех, кто не имеет права на страховую часть пенсии. Такой вид начисления называют социальным, и он полагается в таких случаях:

  • недостаток официального стажа;
  • небольшое количество пенсионных коэффициентов.

По данным сенатора, пока что законодатели остановились на приросте в 2,6%. Такое значение рассчитывалось на основании прогнозного индекса роста прожиточного пенсионного минимума в стране.

Другие варианты помощи неработающим пенсионерам

Госпожа Бибикова акцентировала внимание на то, что материальная помощь – не единственное направление, над которым работают специалисты. Социальная поддержка тоже имеет значимый вес, особенно на фоне показателей старения. На фоне этого государство выступает за то, чтобы поколение старшего возраста подольше оставалось в добром здравии и могло вести активный образ жизни.

С финансовой точки зрения повышение пенсий, в среднем, на тысячу рублей, хотя и кажется существенной помощью, на практике не сможет в полном объеме возместить пожилым россиянам потери национальной валюты. Сложность кроется в стремительно растущих ценах на продукты из потребительской корзины.

Причин для подорожания масса. Тут и девальвация, и плохой урожай, и нездоровый ажиотаж из-за пандемии. В результате часть продуктов подорожала почти вдвое, и гражданам приходится жестко экономить.

Источник: 1rre.ru

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