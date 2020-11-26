Что Путин сказал пенсионерам об индексации пенсий в 2021 году

Выплата неработающего российского пенсионера таким образом вырастет в наступающем году в среднем на 1000 руб.

Владимир Путин ранее анонсировал индексацию пенсий россиян на 6,3 процента

В 2021 году пенсионные выплаты российских граждан планируют подвергнуть индексации на 6,3 процента. Президент Владимир Путин проинформировал об этом на очередной встрече с сенаторами.

Глава государства акцентировал внимание на том, что индексация на 6,3 процента – это более чем в 1,5 раза выше, чем уровень инфляции, прогнозируемый на 2021-й год. В этом направлении российская власть будет двигаться, как и было обещано пенсионерам ранее, заверил общественность Владимир Путин.

Пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году

В пресс-службе Министерства труда в свою очередь сообщили о том, что средняя пенсия неработающего пенсионера будет составлять в наступающем году 17 443 руб. Представители Счетной палаты при этом напомнили: в минувшем году реальная начисленная пенсионная выплата россиянина увеличилась на полтора процента к той отметке, которая была в 2018-м. Об этом говорится, в частности, в заключении ведомства на отчет о выполнении бюджета ПФР.

Страховые пенсии по старости

Из документа следует также, что размер средней страховой пенсии по старости вырос в прошлом году на 668,4 руб., достигнув значения в 15 041,36 руб. Счетная палата указала, кроме прочего, на то, что получателями пенсий в России были в 2019-м 44,5 миллиона граждан — на 792 100 человек больше, чем в 2018 году.

Приостанавливают ли выплаты пенсий в России?

Официальные представители ПФР проинформировали соотечественников о том, что начисление пенсий не прекращается в нашей стране даже в тех случаях, когда граждане не снимают свои деньги с банковских карт свыше шести месяцев.

«Если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, никакой приостановки выплат ему не происходит», — заявил журналистам сотрудник пресс-службы пенсионного ведомства.

Что сказал Путин об индексации пенсионерам в 2021 году и когда ее ждать?

Владимир Путин ранее анонсировал индексацию пенсий россиян на 6,3 процента. Из недавнего заявления заместителя руководителя комитета Совфеда по вопросам социальной политики Елены Бибиковой следует, что на повышение своих выплат пенсионеры могут рассчитывать уже с 1 января 2021 года.

Сенатор уточнила, что пенсии проиндексируют выше значения инфляции, которая выйдет по итогам года на отметку в 3,7-3,8 процента. Выплата неработающего российского пенсионера таким образом вырастет в наступающем году в среднем на 1000 руб., отметила г-жа Бибикова.

Источник: pronedra