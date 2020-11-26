На сколько проиндексируют пенсии по старости в России в 2021 году

На 1 апреля 2021 года в России запланирована индексация социальных пенсий граждан.

Социальные пенсии россиян тоже повышают раз в год

Размер страховой пенсии в России планируют проиндексировать с 1 января 2021-го на 6,3%. Журналистов отечественных масс-медиа проинформировала об этом зампред Комитета Совфеда по вопросам социальной политики Елена Бибикова.

Официальный представитель Совета Федерации напомнила о том, что в соответствии с действующим в России законодательством страховые выплаты неработающих пенсионеров и пенсии по старости повышают ежегодно с 1 января.

В начале осени в ходе заседания с участием сенаторов Владимир Путин в очередной раз акцентировал их внимание на том, что независимо от социально-экономической ситуации в государстве размеры страховых пенсий граждан в обязательном порядке необходимо подвергнуть индексации на 6,3%.

Какая пенсия будет в 2021 году у пенсионеров по старости в России: на что рассчитывать пожилым гражданам

Итак, нашим пожилым соотечественникам можно рассчитывать на то, что с 1 января 2021-го их пенсии будут на 6,3 процента выше, подчеркнула Бибикова.

Парламентарий уточнила, что рост выплат российских пенсионеров будет в полтора раза выше уровня инфляции. По прогнозам экономистов, она достигнет по итогам года 3,7-3,8%. Пенсия станет выше, таким образом, в среднем на 1000 рублей, уточнила зампред профильного комитета Совфеда.

Рост выплат инвалидов и ветеранов

Размеры ежемесячных выплат инвалидов и ветеранов увеличатся с 1 февраля 2021-го. Индексацию будут определять здесь на основании индекса потребительских цен за 2020-й. По словам Елены Бибиковой, «пока это 3,8%».

Индексация социальных пенсий в России

На 1 апреля 2021 года в России запланирована индексация социальных пенсий граждан. Напомним, по закону на них можно рассчитывать тем, кому не удалось набрать необходимое число пенсионных баллов, и кто не обладает нужным трудовым стажем для получения страховых пенсий.

Социальные пенсии россиян тоже повышают раз в год — на прогнозный индекс роста величины прожиточного минимума пенсионера. Елена Бибикова сообщила, что на данный момент это 2,6%, однако, впоследствии цифра может быть скорректирована.

Пенсия по старости в России: как рассчитать размер повышения в 2021 году

Величина запланированного на предстоящий год повышения пенсии будет напрямую зависеть от размера выплаты, которую гражданину начисляли в уходящем году, сообщила журналистам Елена Бибикова.

Представитель Совета Федерации привела при этом следующие примеры: если пенсия в 2020-м составляет 20 тысяч, то 6,3 процента – это чуть более 1 200 рублей. Пенсионерам, получающим около 15 тысяч, можно рассчитывать на «плюс 900 рублей».

Напомним, президент России еще в минувшем году отмечал, что в течение ближайших пяти лет пенсионные выплаты граждан будут расти выше, чем инфляция. Средним повышением Владимир Путин назвал тогда 1000 рублей в год.

Источник: pronedra