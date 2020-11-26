"Закачай знания! 2020": Как цифровые технологии помогают учителям русских школ в эпоху COVID-19

Цифровое будущее стало нашей повседневной жизнью.

Пообщаться с виртуальным Александром Пушкиным и полюбить его сказки? Сделать "домашку" по русской словесности на экране смартфона? Прогуляться по интернет-галерее и сыграть в обучающую флеш-игру? Все это и не только стало доступно детям, изучающим русский язык по всему миру, благодаря участникам конкурса "Закачай знания!".

Конкурс проводит "Россотрудничество" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Его участники - продвинутые в технологиях педагоги, преподающие в школах за рубежом математику, информатику, технологию на русском языке. А также преподаватели русского языка как иностранного.

Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества:



- Образовательные проекты, которые были запланированы Россотрудничеством задолго до карантина, сейчас, в эпоху нового онлайна стали как никогда актуальны: студенты, школьники, преподаватели могут более эффективно готовиться по программам обучения, находясь в любой точке мира. У России есть несколько блестящих историй, которые работают на наше имя: великая русская классическая культура и все, что связано с точными науками, IT и цифровыми технологиями. И это один из важных способов продвижения нашей страны в мире.

Участники показывают свои лучшие разработки и дают мастер-класс всему миру: как "цифра" делает изучение русского языка легким и интересным для детей. В эпоху COVID-19 их опыт стал не просто актуальным: во многих школах он буквально спас образовательный процесс.

- Сейчас школы Казахстана работают в дистанционном формате: приложения, тренажеры и флэш-игры стали незаменимыми помощниками для онлайн-уроков, - рассказала "Российской газете" победитель конкурса "Закачай знания! 2020", учитель художественного труда, технологии в Гуманитарно-экономической школе-лицее им. Н. Островского из города Саркан (Республика Казахстан) Евгения Кузнецова. - Нам, жителям достаточно отдаленного района очень сложно продвигать талантливых и одаренных детей в области искусства. Поэтому мы создали виртуальную галерею, в которой сосредоточены наши лучшие детские творческие работы.

На конкурсе она представила проект "Интернет - галерея школы-лицея им. Н.Островского". Но это не просто "сайт с картинками": педагогу вместе с учениками удалось создать виртуальное образовательное и творческое пространство для детей: здесь и библиотека мастер-классов, созданных самими школьниками, и статьи и лекции об искусстве и технологии, "полезная книжка" по 3D-моделированию и работе в фоторедакторах и даже блог с полезными советами. Все - на русском языке.

- В условиях дистанционного обучения наша виртуальная платформа рисунков пополняется чаще. А еще благодаря созданию базы цифровых образовательных ресурсов мои уроки технологии стали интереснее, нагляднее и результативнее, - говорит Евгения Кузнецова. - Для меня "Закачай знания!" - это не только конкурсное соревнование, а в большей степени возможность работы над собой и профессиональным мастерством в области цифровых образовательных ресурсов, подходящих для моего предмета "Художественный труд". Это возможность поделится своим опытом с коллегами разных стран о внедрении современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Что интересно? В этом году конкурс привлек более 220 преподавателей из 40 стран! Среди участников были педагоги из Марокко, Кубы, Испании, Франции, Вьетнама, Италии, Ливана, Мексики. А финалистами конкурса стали 27 педагогов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Малайзии, Монголии, Палестины, Сербии, Узбекистана, Эстонии.

В этом году из-за пандемии финал конкурса проходил в дистанционном режиме. Сейчас организаторы создают специальный банк данных с лучшими образовательными разработками участников. Он будет работать в формате социальной сети и называться также - "Закачай знания!".

- Сегодня дети потребляют информацию в основном через приборы и гаджеты. Однозначно можно утверждать - за цифровыми образовательными технологиями будущее. Учителя переквалифицируются и внедряют в работу такие инструменты, - говорит коммерческий директор коммуникационного агентства "Новое время", руководитель конкурса Галия Галямова. - Наш конкурс дает возможность шагнуть вперед и "закачаться" знаниями для всех участников, организаторов, и членов жюри.



Второе место занял старший преподаватель Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру, (Индия) Саини Сону. Он, кстати, попадает в финал конкурса "цифрового" педагогического мастерства уже второй год подряд. Саини Сону придумал целую систему, которая сочетает изучение русского языка в оффлайне и онлайне. Это и "языковые прогулки" по городу вместе с детьми, во время которых все общение идет только на русском. И "игры со звуком", аудио-диалоги в формате "русист-корреспондент", онлайн-викторины по словесности. Но самое интересное - "цифровая домашка", которую он задает ребятам. ученики изучают и пишут новые слова на цифровой платформе, на планшетах или смартфонах. Если гаджет "не тянет", можно сделать работу и в обычной тетради, а затем прислать фото. А преподаватель проверяет эти снимки и исправляет ошибки с помощью "цифровой" ручки. Студенты должны отметить исправленное уже в своих тетрадях.

- Мне удалось разработать новые методы инновационного преподавания, и я решил попробовать свои силы вновь, - рассказал Саини Сону. - Этот конкурс для меня - настоящая награда. Он действительно мотивирует "закачать знания", а также помогать другим коллегам в работе. А совместный результат всегда дает блестящие разработки.

Третье место на конкурсе завоевала преподаватель русского языка как иностранного из Бишкека (Киргизская Республика) Салтанат Ахметова. Педагог преподает в Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова.

- Поколение Z мыслит по -другому, ребятам понятен и доступен язык интернета. А значит, нам - педагогам - тоже нужно изменить себя. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы создать мини-проект в условиях дистанционного обучения, - рассказала она.

По словам учителя, IT-технологии - современный и полезный инструмент. Но главное все-таки не "цифра", а смыслы, которые с ее помощью можно донести до детей. Салтанат Ахметова предложила своим ученикам онлайн-урок, посвященный Великой Отечественной войне. Представила аудиоподкаст на русском языке продвинутого уровня: "Семейные истории о Великой отечественной войне. Как сохранить память о событиях?"

- Проблема, с которой мы сталкиваемся в последнее время - это попытки принизить значение Великой Отечественной войны и пересмотреть ее итоги. Мы должны сохранить память о подвиге простого народа в Великой Отечественной войне. Это во-первых, - рассуждает педагог. - А, во-вторых, в нашей республике есть большой запрос на изучение русского языка. Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в нем возрастает, учитывая, что именно русский язык - главное средство коммуникации в рамках евразийского объединения. В условиях, когда из-за пандемии приходится учится дистанционно, мы нашли способ ответить сразу на два этих вызова.

Победители конкурса получили денежные сертификаты на цифровые образовательные онлайн программы от стратегического образовательного партнера конкурса онлайн-университета "Нетология". Университет специализируется на взрослом дополнительном образовании и предлагает более 80 курсов по направлениям, востребованным цифровой экономикой в таких сферах, как маркетинг, программирование, дизайн, аналитика, бизнес и управление.

Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества:



- Знаете, конкурс "Закачай знания!" еще в 2019 году буквально всполошил учителей. А в этом году сработало "сарафанное радио" и конечно рекомендации участников прошлого года - наших амбассадоров знаний. Учителя с большим энтузиазмом вновь участвовали в конкурсе. Они показали, как используют современные цифровые технологии на уроках: это и мобильные приложения, и уникальные цифровые комплексы, и классические компьютерные инструменты, которые помогают учить на русском разным наукам. Более того, встретившись на площадке конкурса, многие участники стали друзьями и даже начали сотрудничать в профессиональной сфере. Считаю это главным нашим достижением.

Россия вновь объединила людей из совершенно разных культур и стран в целом, а Россотрудничество поддержало уникальную возможность сотрудничества и их профессионального развития.

- Какие перспективы у таких проектов как конкурс "Закачай знания!"? Что дальше?

- В продолжение проекта Конкурс педагогического мастерства среди учителей русских школ за рубежом "Закачай знания!" сегодня создано одноименное единое коммуникационное пространство для взаимодействия и обмена опытом между преподавателями из разных стран. У нас все общаются на русском: индийцы с преподавателями из Израиля, коллеги из Турции сотрудничают с французскими учителями, Казахские учителя обмениваются опытом с белорусскими коллегами, а преподаватели из Польши используют методики и приложения, разработанные в Армении для изучения русского языка. Цифровое будущее стало нашей повседневной жизнью. Мы дали старт, а что будет дальше, давайте следить вместе.

Источник: РГ