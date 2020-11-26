26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом РПЦ

09:15 26.11.2020 Фото: ТАСС
0

В России работают также более 90 церковных приютов для бездомных, и в них фиксируется рост числа обращений на фоне пандемии.

% name% title
В России работают также более 90 церковных приютов для бездомных, и в них фиксируется рост числа обращений на фоне пандемии.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Заболевают COVID-19 дети в школах и детсадах Бердска. Цифры на 26 ноября пугаютЧисло новых зараженных COVID-19 спустя 2 суток назвали в БердскеЕщё 628 новостей

Вопрос посещения священниками пациентов с коронавирусом в больницах приобрел особую актуальность. 20 ноября эту тему обсуждали патриарх Кирилл и президент Владимир Путин: президент поблагодарил патриарха и всех священников за их пастырский труд в период пандемии.

Епископ Пантелеимон курирует всю социальную помощь в Церкви, отвечает за служение священников в больницах и интернатах, он организовал работу спецгруппы священников в Москве, которые с апреля круглосуточно выезжают на вызовы на дом и в больницу к людям с коронавирусом.
На прошлой неделе епископ Пантелеимон навестил пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке и в Госпитале для ветеранов войн в Санкт Петербурге.

Епископ Пантелеимон посетил больных с COVID-19 в отделениях и реанимации, пообщался с ними, поддержал и утешил пациентов, помолился об их выздоровлении.

С апреля при Синодальном отделе по благотворительности действует специальная группа священников для посещения в Москве пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В спецгруппе 20 священников, они прошли инструктаж по технике безопасности и обучение.

Со 2 апреля по 23 ноября только в московском регионе священники из спецгруппы совершили 795 выездов: 375 - на дом, 420 - в больницу. За это время они посетили 54 больницы. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.
Больничная Комиссия Московской епархии организовала работу круглосуточного телефона +7-903-660-30-40. По этому номеру человек с коронавирусом в Москве может оставить заявку о совершении Таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице.
Сейчас в Москве большинство вызовов - в больницу, и в основном люди просят прийти к умирающим в реанимации. В среднем в день в Москве от 5 до 9 вызовов священника. Также священники посещают людей с коронавирусом в других регионах.

Однако не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов священники получили доступ. В Церкви надеются, что власти регионов найдут возможность обеспечить доступ подготовленных священников к верующим пациентам с коронавирусом. Священники готовы выполнять все требования санитарной безопасности.

При участии эпидемиологов в начале апреля Синодальный отдел по благотворительности разработал правила совершения треб на дому и в лечебных учреждениях при посещении людей с коронавирусом. Эти правила были разосланы во все епархии. Также сотрудники Синодального отдела по благотворительности записали обучающие видео для священников по использованию средств индивидуальной защиты. В епархии Синодальный отдел по благотворительности направляет для священников комплекты индивидуальных средств защиты для посещения больных с коронавирусом.

Церковь оказывает не только духовную помощь людям, пострадавшим от коронавируса.

С июня более 29 тысяч нуждающихся в 42 епархиях в России, Киргизии, Молдавии, Филиппинах и Восточном Тиморе получили о церкви продуктовую помощь. Она была приобретена на средства, собранные Синодальным отделом по благотворительности при поддержке сайта Милосердие.ру.

В России работают также более 90 церковных приютов для бездомных, и в них фиксируется рост числа обращений на фоне пандемии.

Источник: РГ

коронавирус пандемия священник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно разрешить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грозный фильм 2020: Сюжет и исторические лица
10:33 26-11-2020
Грозный фильм 2020: Сюжет и исторические лица
ЦСКА сыграет с нидерландским "Фейенордом" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы
10:30 26-11-2020
ЦСКА сыграет с нидерландским
Нарядные и душевные стихи в Международный день сапожника 26 ноября 2020 года
10:20 26-11-2020
Нарядные и душевные стихи в Международный день сапожника 26 ноября 2020 года
"Историческое решение" и "обычный лист бумаги": оценили резолюцию по Карабаху Пашинян и Алиев
10:15 26-11-2020
БердскПравит Бердском ровно 5 лет Евгений Шестернин 26 ноября 2020. Кто станет следующим мэром?
10:13 26-11-2020
Правит Бердском ровно 5 лет Евгений Шестернин 26 ноября 2020. Кто станет следующим мэром?
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
10:12 26-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
Заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального в Германии
10:02 26-11-2020
Заявили о нескольких предметах с
БердскНашел останки летчика и детали самолета времен войны в горах Северной Осетии отряд "Кондор" из Бердска
10:00 26-11-2020
Нашел останки летчика и детали самолета времен войны в горах Северной Осетии отряд
Сделайте дом уютнее с «Папа Карло»
09:52 26-11-2020
Сделайте дом уютнее с «Папа Карло»
Приметы и обычаи 26 ноября в день Иоанна Златоуста: Что нужно обязательно сделать сегодня
09:50 26-11-2020
Приметы и обычаи 26 ноября в день Иоанна Златоуста: Что нужно обязательно сделать сегодня