«Рука Бога» и «гол столетия»: чем запомнится Диего Марадона

Уже в молодёжной лиге Марадона приковывал к себе внимание самобытной техникой

Один из лучших футболистов в истории Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет. Согласно предварительной информации, причиной смерти чемпиона мира стал сердечный приступ. RT вспоминает жизненный путь Золотого Мальчика.

Как Марадона поразил мир своей игрой

Диего Марадона появился на свет в семье простого рабочего из города Ланус и был пятым ребёнком. С раннего детства он гонял мяч в подворотнях, где вскоре проявился его исключительный футбольный талант. Первым клубом мальчика стал «Архентинос Хуниорс» из Буэнос-Айреса. Уже в молодёжной лиге Марадона приковывал к себе внимание самобытной техникой. В 17 лет он дебютировал в сборной Аргентины, сыграв к тому времени в майке «Хуниорс» лишь 12 матчей.

Мало того, Марадона мог принять участие уже в домашнем чемпионате мира — 1978, но не попал в заявку команды. Решение тренера Сесара Луиса Менотти вызвало у юноши истерику. Марадона даже позвонил наставнику домой, умоляя дать ему шанс, но получил твёрдый отказ. Позже спортсмен признавался, что «это было похоже на похороны». Впрочем, Менотти не прогадал: Аргентина впервые завоевала Кубок мира. Марадона тем временем злился на тренера, развивался в физическом плане и шлифовал искусство обводки. Как и Лионелю Месси в наши дни, ему не хватало только одного — роста.

Транзитом через маститый клуб «Бока Хуниорс» Марадона отправился покорять Европу. Но в испанской «Барселоне» у него не слишком сложилось. Зато суперзвездой аргентинец стал в итальянском «Наполи», в который перебрался в 1984-м. А двумя годами ранее он сыграл на своём первом чемпионате мира из четырёх. В Испании аргентинцы выступили неудачно, не сумев выйти из группы. По мнению Диего Армандо, команда плохо подготовилась к турниру в физическом плане.

В том же 1982-м сборная Аргентины провела в Буэнос-Айресе товарищеский матч с командой СССР. Как вспоминал советский футболист Андрей Баль, уже тогда Марадона считался в своей стране национальным достоянием. Хотя его лучшие годы, бесспорно, были ещё впереди.

«Константин Бесков меня поставил персонально против Марадоны. Ох и тяжко пришлось! Да, думаю, надо его припугнуть. Подкатился пару раз. Я Марадону уронил — подлетает Марио Кемпес. На английском языке стращает. Я так же коротко отвечаю: «Закрой рот». А он начал меня подлавливать», — рассказывал Баль в интервью «Спорт-Экспресс».

По его словам, в той встрече Марадона сделал меньше всего технико-тактических действий — лишь 60.

Как появились «рука Бога» и «гол столетия»

Лучшим турниром в жизни Марадоны стал чемпионат мира — 1986. На полях Мексики альбиселесте катком прошлась по соперникам, а возмужавший Диего Армандо забил пять мячей и был признан лучшим игроком мундиаля. В историю футбола вошёл матч Аргентина — Англия на стадии четвертьфинала. В тот день, 22 июня 1986 года, Марадона оформил дубль. Его первый гол привёл к беспрецедентному скандалу. 114 тыс. зрителей на стадионе «Ацтека» увидели, что на 51-й минуте нападающий переправил мяч в ворота Питера Шилтона рукой. Не понял этого только арбитр из Туниса Али Бин Нассер. Ошибочно решив, что Марадона сыграл головой, судья зафиксировал взятие ворот.

По словам самого Марадоны, мяч был забит «отчасти головой Марадоны, отчасти рукой Бога». Лишь по прошествии многих лет он сознался, что действительно подыграл себе рукой. Но это и без него было ясно по ТВ-картинке.

Всего через четыре минуты после самого скандального гола в истории ЧМ Марадона провёл «гол столетия»: совершив слаломный проход в штрафную, он поочередно обыграл Питера Бердсли, Питера Рида, Терри Бутчера, Терри Фенвика, обвёл Шилтона и отправил мяч в сетку. В начале XXI века этот мяч признали лучшим за всю историю проведения мундиалей.

«Он всегда шёл вперёд, когда требовалось играть за других, не теряя своих корней и не отказываясь от своего бунтарства. Классовое сознание, которое не разрушили замки и принцы, создавшие его. В первую очередь Марадона являлся футболистом, в этом состояла его сущность», — писал о нём комментатор Виктор Уго Моралес, работавший на четвертьфинальном матче ЧМ-1986 Англия — Аргентина.

Сам Марадона назвал победу над англичанами реваншем аргентинцев за поражение в Фолклендской войне — вооружённом конфликте за британские заморские территории у берегов Южной Америки. И хотя финал мундиаля сложился для Аргентины не легче — победный гол немцам Хорхе Бурручага провёл на 85-й минуте, — все запомнили схватку с англичанами. Именно после неё аргентинцы приобрели уверенность в своих силах и поняли, что золото от них уже не уйдёт.

В своей автобиографии Марадона впоследствии делился некоторыми подробностями тех дней: «В Мексике я поставил свою жажду выиграть Кубок мира превыше всего. Я оставил в стороне «Наполи», свои футбольные предпочтения и дал понять семье, что это был мой шанс. Когда ко мне подходили и спрашивали, на что мы рассчитывали, когда уже расположились на базе и начали тренироваться, как я хотел, — я отвечал: «Стать чемпионами мира». А когда спрашивали, на что рассчитывал я, то ответ был: «Стать лучшим в мире». Я не преувеличивал, нет. Это была чистая уверенность. И я хотел передать её всем остальным».

После триумфа в Мексике Марадона прожил феноменально яркую, но вместе с тем и скандальную жизнь футболиста. Титулов становилось всё больше: до конца 1980-х в его коллекции появились звания чемпиона Италии (дважды) и обладателя Кубка УЕФА. На ЧМ-1990 Марадона повторил трюк с голом рукой, огорчив сборную СССР. До третьего золота аргентинцам не хватило совсем немного: в Италии сборная ФРГ в финале взяла реванш (1:0).

В личном плане Марадона ограничился «Бронзовым мячом» третьему игроку турнира и попаданием в символическую сборную. После игры Диего Армандо расплакался, а на награждении команды серебряными медалями отказался пожать руку президенту ФИФА Жоао Авеланжу, посчитав, что бразилец подстроил поражение Аргентины. В сердцах Марадона даже заявил об уходе из сборной, но не сдержал своего слова.

В дальнейшем в жизни Марадоны были наркотики и женщины, лишний вес и внебрачные дети. Он попадал в ДТП, избивал журналистов, дружил с Фиделем Кастро и Уго Чавесом. В комплиментарном тоне высказывался о Владимире Путине. На Марадону усиленно работало его громкое имя, хотя он ещё долгое время сохранял свои лучшим футбольные качества. На протяжении десятилетий актуальным оставался вопрос, кто же был лучшим игроком в истории человечества — он или бразилец Пеле.

Как Кульков закрыл Марадону в 1990 году



Осенью 1990 года «Наполи» встретился со «Спартаком» под руководством Олега Романцева в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов. В первом матче, прошедшем в Неаполе, Марадону полностью выключил из игры защитник Василий Кульков. В ответной встрече именитого аргентинца оставили в запасе из-за нарушения дисциплины: он опоздал на самолёт и добирался в Москву самостоятельно. Москвичи навсегда запомнили 7 ноября 1990 года. В тот день в последний раз на государственном уровне отмечали годовщину Октябрьской революции. Во время праздничной демонстрации на Красной площади была совершена попытка покушения на президента СССР Михаила Горбачёва. В это же время по советской столице разгуливал в шикарной шубе Марадона. Москвичи не верили своим глазам.

В «Лужниках» форварда выпустили на замену на 65-й минуте. Ключей к воротам Станислава Черчесова он так и не подобрал. Оба матча окончились без забитых мячей. А в серии пенальти удача сопутствовала спартаковцам, причём победный удар записал на свой счёт Кульков.

«Перед матчем в Неаполе Романцев сказал: «Ты играешь против Марадоны». Признаться, особого волнения не ощутил. Футбол — игра командная, здесь далеко не всё решается в отдельно взятом противоборстве. Когда в московском матче Марадона вышел на замену, сказалась магия его имени. Без аргентинца всё было просто: одна команда играла против другой. С ним «Спартаку» противостоял соперник, имевший в составе Марадону. Пришлось срочно перестроиться. Потому что от этого человека, в каком бы состоянии он ни был, можно ожидать чего угодно. Скажем, в Неаполе, стоя в центре поля спиной к нашим воротам, Марадона через себя отдал пас, после которого случился выход один на один. Нас выручила штанга», — вспоминал Кульков в 2015 году.

Как его дважды дисквалифицировали и осудили условно

Добившись высоких достижений в спорте, Марадона стал вести эксцентричный образ жизни. Чтобы ничем не ограничивать свою свободу, он долго не обзаводился семьёй и на своей невесте женился только после того, как у них родились двое детей. Марадона стал участником нескольких драк, а в 1991 году, после того, как его обвинили в употреблении наркотиков, возникли серьёзные проблемы и в профессиональной карьере. В том же году он перестал играть в «Наполи», а вскоре за употребление кокаина его на 15 месяцев отстранили от международных соревнований. В сентябре 1992-го Марадона вернулся в большой футбол уже в рядах испанской «Севильи». Однако из-за необузданного поведения живой легенды спустя сезон стороны разорвали контракт. В команде при нём постоянно вспыхивали ссоры и скандалы, поэтому руководство сочло за благо избавиться от проблемного футболиста ради улучшения микроклимата.

Последние годы игровой карьеры Марадона провёл на родине. Скандальная репутация нисколько не сказывалась на его популярности в Аргентине. В 1994-м форвард поехал на свой четвёртый чемпионат мира, хотя в начале того же года обстрелял из пневматической винтовки журналистов, получив два года тюрьмы условно. В ворота греков Марадона забил свой последний мяч на ЧМ, а в следующей игре с нигерийцами отметился последней голевой передачей. Это было его заключительное выступление за сборную. Уже по ходу мундиаля Марадона вновь провалил допинг-тест. В его анализах нашли следы сразу пяти запрещённых веществ.

Последовала очередная 15-месячная дисквалификация. Официально он завершил выступления на профессиональном уровне в день своего 37-летия — 30 октября 1997 года. Его последним клубом стал «Бока Хуниорс».

Как Марадона проводил время в Москве



В 2009 году Марадона вновь приехал в Москву, уже в качестве главного тренера сборной Аргентины. Отборочный цикл к чемпионату мира — 2010 складывался для альбиселесте весьма непросто. Марадона, ещё не имевший серьёзного тренерского опыта, если не считать короткого отрезка в середине 1990-х, надеялся при помощи контрольного матча с Россией на стадионе «Локомотив» в Черкизове подготовиться к важной отборочной игре с Бразилией. Многим тогда запомнилась эмоциональность Диего Армандо: после третьего мяча в ворота россиян он яростно столкнулся с автором гола Хесусом Датоло, они упали и вдвоём покатились по газону, не разжимая объятий. А после финального свистка Марадона не ушёл в раздевалку, пока не обнял и не расцеловал каждого из своих игроков.

Начинающему тренеру всё-таки удалось вывести своих подопечных на ЧМ-2010. В ЮАР аргентинцы выступили неоднозначно. Выиграв три матча в группе и затем одолев Мексику в первом раунде плей-офф, в четвертьфинале они были биты по всем статьям Германией (0:4). Больше Марадона не работал на таком высоком уровне. Класс команд, которые приглашали его к себе, последовательно снижался. В 2012 году его уволили из клуба «Аль-Васл» (ОАЭ), затем была «Аль-Фуджайра» из этой же страны, откровенно посредственные коллективы из Мексики и Аргентины, представительский пост в брестском «Динамо»… Он даже пытался выдвинуться на выборы президента ФИФА в 2016 году.

Летом 2018 года Марадона стал почётным гостем чемпионата мира. Поведение Марадоны на матчах оставило двоякое впечатление. Он раскуривал сигары и так эмоционально болел за своих, что по ходу одной из игр ему даже стало плохо — пришлось оказывать медицинскую помощь. Кроме того, к ветерану футбола приставили охранника, который держал своего подопечного, чтобы тот не вывалился из VIP-ложи. После вылета Аргентины в 1/8 финала от Франции Марадона заявил, что ему стыдно за соотечественников.

Источник: RT