Украл 250 млн рублей на обучение "мертвых душ" ректор университета

В вузе якобы учились 136 студентов, которые в действительности туда даже не поступали.

Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве

Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.

При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование".



"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", - сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Дела объединены в одно производство. "Органами предварительного расследования ректор университета задержан", - говорится в сообщении.

С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.