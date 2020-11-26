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Украл 250 млн рублей на обучение "мертвых душ" ректор университета

09:45 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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В вузе якобы учились 136 студентов, которые в действительности туда даже не поступали.

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Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве

Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.
При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование".

"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", - сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.
Дела объединены в одно производство. "Органами предварительного расследования ректор университета задержан", - говорится в сообщении.
С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.

коррупция мошенничество
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