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"Историческое решение" и "обычный лист бумаги": оценили резолюцию по Карабаху Пашинян и Алиев

10:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Баку назвал резолюцию сената Франции по Карабаху обычным листком бумаги

Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги, заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
"В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН"- заявил Гаджиев.

Гаджиев добавил, что Баку расценивает принятие этой резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции".
"Французское правительство должно высказать свою официальную позицию о недопустимости подобных провокационных шагов и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана принятием заявления, осуждающего резолюцию",- сказал помощник президента Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Источник: РИА Новости

военный конфликт Нагорный Карабах
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