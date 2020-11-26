Правит Бердском ровно 5 лет Евгений Шестернин 26 ноября 2020. Кто станет следующим мэром?

Евгений Анатольевич 1 декабря 2015 года официально вступил в должность главы администрации. В этот же день он подписал распоряжение о своем назначении. С этого дня и на протяжении 5 лет он — полноправный глава Бердска. Но выиграл в конкурсе он днями ранее.

Евгений Шестернин любит активный отдых - катается на лыжах

Евгений Шестернин 1 декабря 2015 года официально вступил в должность главы администрации. В этот же день он подписал распоряжение о своем назначении. С этого дня и на протяжении 5 лет Евгений Шестернин — полноправный глава Бердска.

Напомним, Евгения Анатольевича избрали мэром путем тайного депутатского голосования 26 ноября 2015 года. Ровно 5 лет назад. Он победил в выборах с результатом в 16 голосов из 21. До этого дня Евгений Анатольевич был заместителем главы Центрального округа Новосибирска.

Аналогичная процедура избрания мэра Бердска по конкурсу предстоит и в 2020 году. Впрочем, пока остается интрига: будет ли участвовать в выборах главы на следующую пятилетку Евгений Шестернин. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердска», старт новых выборов мэра будет дан уже завтра, 27 ноября. В этот день бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать «среди своих» четверых членов конкурсной комиссии. Еще четырех назначит губернатор Травников. Комиссии предстоит принимать документы от претендентов на кресло главы города.

Но неужели город останется без градоначальника с 27 ноября? Разумеется, нет. Согласно Уставу города, Евгений Анатольевич будет исполнять полномочия главы до того момента, пока не выберут нового мэра.

Спикер горсовета Владимир Голубев сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что заявки на участие в конкурсе начнут принимать 4 декабря. И уже 25 декабря, возможно, состоится сам конкурс (тестирование кандидатов) и тайное голосование на сессии. Перед этим народные избранники рассмотрят планы социально-экономического развития Бердска каждого из конкурсантов и зададут им вопросы. Претендентов должно быть не менее двух, чтобы выборы были альтернативными и считались состоявшимися. В противном случае, конкурс объявят снова и все процедуры начнутся сначала.

- 3 декабря состоится первое заседание конкурсной комиссии. С 4-го числа принимаем документы — по плану до 17 декабря. 25 декабря планируется сессия (по выборам главы — прим. ред.). Но, возможно, мы ее перенесем на более поздний срок, - прокомментировал Голубев «Курьер. Среда. Бердск» 24 ноября.

Примет ли участие в конкурсе на должность главы администрации Бердска Евгений Шестернин, станет известно 1 декабря. Предположительно, Евгений Шестернин примет участие в конкурсе на должность главы администрации Бердска.

Биография

Евгений Анатольевич Шестернин. 56 лет. Родился 9 августа 1959 года, в День строителя. Женат. Имеет двоих взрослых детей — сына и дочь.

После окончания школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Закончил его и по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2. С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре. Затем трудился на заводе «Экран» в должности машиниста холодильных установок.

С 1987 года занимался общественной деятельностью в комсомольской молодежной бригаде. Там-то и проявились лидерские качества Шестернина. Через некоторое время он стал секретарем райкома комсомола, а затем и обкома. Но перестройка заставила закончить политическую карьеру и перейти в реальный сектор экономики.

В 1990 году Шестернин окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, начальник управления потребительского рынка мэрии. В 2010-м стал главой Заельцовского района. После объединения нескольких районов стал замглавы Центрального округа Новосибирска.

В свободное время увлекается гравюрой и катанием на горных лыжах. Имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.