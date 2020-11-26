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Предложил вакцинировать от коронавируса кошек и собак эксперт ВОЗ

11:41 26.11.2020 Фото: © NIAID-RML
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Домашние питомцы тоже могут заразиться, а в будущем их тоже придется вакцинировать.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую информацию распространил эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальной странице ВОЗ в Twitter.
По словам Конингса, версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши маловероятна.

Эксперт отметил, что обнаружение не адаптировавшейся к человеческому организму версии коронавируса поможет понять, какие изменения важны для заражения. Кроме того, это позволит создать наиболее эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.
Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние питомцы, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.

Продукт естественного происхождения
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР об искусственном происхождении SARS-CoV-2.
"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил Нарышкин.
Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.

Нулевые пациенты
Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил ранее на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

"Родственники" COVID-19 за пределами Китая
Кроме того, ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.

Коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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