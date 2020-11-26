Предложил вакцинировать от коронавируса кошек и собак эксперт ВОЗ

Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую информацию распространил эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальной странице ВОЗ в Twitter.
По словам Конингса, версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши маловероятна.
Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние питомцы, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.
Продукт естественного происхождения
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР об искусственном происхождении SARS-CoV-2.
"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил Нарышкин.
Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.
Нулевые пациенты
Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил ранее на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Родственники" COVID-19 за пределами Китая
Кроме того, ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.
Коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.
Источник: РИА Новости