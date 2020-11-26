Предложил вакцинировать от коронавируса кошек и собак эксперт ВОЗ

Домашние питомцы тоже могут заразиться, а в будущем их тоже придется вакцинировать.



Коронавирус, скорее всего, попал к человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь могла адаптироваться. Соответствующую информацию распространил эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов на официальной странице ВОЗ в Twitter.

По словам Конингса, версия получения вируса SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши маловероятна.



Эксперт отметил, что обнаружение не адаптировавшейся к человеческому организму версии коронавируса поможет понять, какие изменения важны для заражения. Кроме того, это позволит создать наиболее эффективные лекарства и вакцины от COVID-19.Конингс не исключил, что в будущем вакцина может понадобиться и животным. Уже доказано, что некоторые домашние питомцы, в частности, кошки и собаки, подвержены заражению COVID-19, но легко передать вирус человеку они не могут.

Продукт естественного происхождения

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР об искусственном происхождении SARS-CoV-2.

"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил Нарышкин.

Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.

Нулевые пациенты

Не исключено, что было несколько первичных зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, возможно, от разных носителей и в разное время, заявил ранее на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



По словам эксперта, нет сомнений, что данный вирус имеет естественное происхождение. Возможно, носителем были летучие мыши. Однако передача вируса к человеку могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

"Родственники" COVID-19 за пределами Китая

Кроме того, ученые нашли в летучих мышах, пролежавших в морозильных камерах в Камбодже и Японии в течение нескольких лет, коронавирус, тесно связанный с SARS-CoV-2, который стал причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщается, что обнаруженные вирусы являются первыми "родственниками" SARS-CoV-2, обнаруженными за пределами Китая.

Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным американского университета Джона Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 38 миллионов заболевших.

Источник: РИА Новости