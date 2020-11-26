Какие 16 приложений станут обязательными на смартфонах в России с 1 января 2021 года, узнайте

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года

Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.

Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.

В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли:



—поисковики;—браузеры;—соцсети;—мессенджеры;—новостные агрегаторы;—навигаторы;—голосовые помощники;—программы для доступа в облачные хранилища;—приложение "Госуслуги";—программа для использования платежной системы "Мир";—программы для онлайн-трансляций;—аудио- и видеосервисы;—антивирусы;—программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.

Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.



В данный момент Минцифры начало прием заявок на отбор программных продуктов для предустановки на электронных устройствах. Прием документов продлится до 1 декабря 2020 года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли IТ. По итогам рассмотрения предложения по перечню программ направят в правительство до 15 декабря 2020 года.

Защита прав потребителей

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.