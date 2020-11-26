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Какие 16 приложений станут обязательными на смартфонах в России с 1 января 2021 года, узнайте

12:20 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

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Российское ПО появится на гаджетах с 1 января 2021 года

Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.
Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.

В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли:

—поисковики;
—браузеры;
—соцсети;
—мессенджеры;
—новостные агрегаторы;
—навигаторы;
—голосовые помощники;
—программы для доступа в облачные хранилища;
—приложение "Госуслуги";
—программа для использования платежной системы "Мир";
—программы для онлайн-трансляций;
—аудио- и видеосервисы;
—антивирусы;
—программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.
На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.

Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.

В данный момент Минцифры начало прием заявок на отбор программных продуктов для предустановки на электронных устройствах. Прием документов продлится до 1 декабря 2020 года как в электронной форме, так и в департаменте развития отрасли IТ. По итогам рассмотрения предложения по перечню программ направят в правительство до 15 декабря 2020 года.

Защита прав потребителей

Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

программное ообеспечение софт
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