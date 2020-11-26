Какие 16 приложений станут обязательными на смартфонах в России с 1 января 2021 года, узнайте

Правительство утвердило правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд устройств, произведенных после 1 января 2021 года.
Из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что российский софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.
В перечень программ, обязательных для установки на планшеты и смартфоны, вошли:
—браузеры;
—соцсети;
—мессенджеры;
—новостные агрегаторы;
—навигаторы;
—голосовые помощники;
—программы для доступа в облачные хранилища;
—программа для использования платежной системы "Мир";
—программы для онлайн-трансляций;
—аудио- и видеосервисы;
—антивирусы;
—программы для доступа к социально значимым интернет-ресурсам.
На компьютеры будет обязательной предустановка браузера, антивируса и российского офисного ПО, а телевизоры с функцией Smart TV оснастят отечественным браузером, аудиовизуальным сервисом, поисковой системой и социальными сетями.
Как следует из документа, правом на предустановленное ПО должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин страны.
Защита прав потребителей
Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев ранее отмечал, что этот шаг направлен на защиту прав потребителей, будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.