Молитва на любовь к Матронушке и Господу

Православная и христианская церковь считает, что любовь дарована человечеству для создания семьи, уважения и благополучия.

Важным условием перед произнесением молитвы на любовь, является заранее, прочитанная молитва «Отче наш»

В современной православной церкви существуют разные вариации данного молитвословия, оно может быть направлена, как на любовь парня к девушке, так и на любовь родителей или иных родственников, а также на любовь к самому себе. Давайте же выясним, какие именно молитвословия необходимо возносить в той или иной ситуации, и к какому святому они должны быть направлены.

Ни для кого не секрет, что молитва на любовь возносятся в основном в юном возрасте, однако случаются ситуации, когда такое молитвословие может быть произнесено женщиной в возрасте или родителями, которые просят любви от собственных детей.

Молитва на любовь сквозь сердце

Прежде чем использовать данное молитвословие, необходимо не только понимать, но и осознавать слова сказанного, вследствие этого, не нужно представлять, что такое чувство любви, а важно правильно его воспринимать. Во время вознесения такого молитвословия, необходимо осознавать всю существующую ответственность. Поскольку священнослужители считают, что впоследствии, придется отвечать перед Всевышним за сие деяние и за молитву на любовь, которая была услышана, но вы не воспользовались ею.

Православная и христианская церковь считает, что любовь дарована человечеству для создания семьи, уважения и благополучия.

Естественно, что каждому человеку на планете понятно, что существовать без взаимного чувства любви, бессмысленно и тяжело. Священнослужители в храме утверждают, что молитва на любовь не может навредить человеку вследствие чего, является безобидным деянием. Однако можно при помощи неё достичь искренних и чистых чувств, при этом, не забирая волю у иного человека.

Важным условием перед произнесением молитвы на любовь, является заранее, прочитанная молитва «Отче наш». Таким молитвословием, вы привлечете внимание Всевышнего и сможете просить у него желаемого, однако без совершения подобных поступков.

Не стоит думать о том, что молитва на любовь - это некий заговор или что-то иное, поскольку церковь не признает, никаких магических влияний. После произнесения данного молитвословия, необходимо запастись терпением и не ожидать, что всё случится в ту же самую минуту, после прочтения молитвы.

Молитва на любовь кому обратиться?

Не секрет, что чувство любви - это некий источник счастья, вдохновения и смысла жизни. В настоящее время существует большое количество молитвословий, которые способствуют тому, что Всевышний услышит ваши слова и обязательно придет вам на помощь.

Священнослужители в храме, церкви и монастыре, рекомендуют мужчинам и женщинам обращаться с молитвой на любовь к следующим Святым угодником:



• Святой Блаженной Московской Матроне;• Всевышнему;• Царице Небесной;• Николаю чудотворцу;• Ангелу хранителю.

Важно лишь, чтобы слова, вознесенные к данной Святыни были сказаны от чистого сердца и души, с полным верованием в содеянное, ведь в противном случае, любая молитва не будет действенной.

Молитва на любовь Николаю чудотворцу

Естественно, что каждый житель планеты мечтает о взаимном чувстве любви, которое подарят ему жизненную цель и соответствующие блага. Зачастую, к святому Николаю чудотворцу обращаются одинокие люди, которые страдают различными проявлениями такими как:



• частая смена партнеров;• поиск спутников жизни, которые не приносят желаемого или ожидаемого;• люди, которые не понимают, как именно им жить без чувства любви.

В общем, те православные верующие люди, которые не понимают, как именно обойтись без данного чувства.

Молитва на любовь, направленная к Святому Николаю чудотворцу помогает женщине и мужчине найти именно то, что они не смогли найти самостоятельно на протяжении долгого времени. Важно отметить, что существует ряд свидетельств и данных о том, что на самом деле данный Святой угодник помог огромному количеству людей найти свою вторую половинку в жизни.

Священнослужители в храме, церкви и монастыре, рекомендуют использовать данное молитвословие, если на самом деле христианин уверен в том, что может полностью положиться на волю Всевышнего.

Ни в коем случае, церковь не приемлет разнообразные заклинания и заговоры, поэтому если вы намерены вознести молитву на любовь к Николаю чудотворцу, ни в коем случае, не используйте сие деяние.

Ни для кого не секрет, что Николая Угодника считают неким покровителем для путешественников, но он также собственными чудодейственным и деяниями неоднократно помогал многим людям найти любовь.

Рекомендуется посетить храм или церковь установить вблизи образа святого Николая Чудотворца свечу, перекреститься три раза и вознести молитву на любовь. Многие христиане уверены, что спустя некое количество времени Святой угодник обязательно поможет каждому человеку на планете, но только при том условии, если совершать молитву на любовь на протяжении 40 дней.

Молитва на любовь к матушке Матроне

Ни для кого не секрет, что для каждой женщины христианке важной жизненной целью, является удачное замужество. Однако, как известно оно невозможно без чувства любви.

Именно поэтому, многие православные верующие люди направляются к Святым мощам Блаженной Московской Матроны, дабы прикоснуться к ним и вознести молитву на любовь, пред ее образом, чтобы святыня способствовала поиску возлюбленного, а также для того, чтобы впоследствии, семейные узы были крепкими и плодотворными.

Священники утверждают, что Святая Блаженная Московская Матрона обязательно поспособствует женщине и поможет ей.

Важна лишь только, чтобы молитвенные слова, идущие от сердца и души были правдивыми и с чистыми помыслами, только после этого, молитва на любовь будет услышана святыней, и она обязательно поможет даже в самую трудную минуту.

Важно знать о том, что данное молитвословие, можно возносить в любое время суток, важным условием считается искренне обращение к Святыне.

Ни в коем случае, нельзя ожидать, что сие деяние свершится практически мгновенно, ведь сила молитвы - это не волшебство.



Существуют разнообразные свидетели чудодейственности молитвы на любовь, обращенной к Святыне. Именно поэтому, испокон веков к ней обращаются женщины, чтобы она давала им удачное супружеские узы.

Одна христианка утверждала, что после вознесения молитвы, у неё появился некий любимый человек, которого она ранее даже не знала.

Не обязательно учить слова молитвы на любовь наизусть, достаточно чтобы они шли от чистого сердца и души. Вы в этот период времени должны рассказать Московской Матроне все собственные переживания, и она обязательно наставит вас на путь истинный и дарует светлую и чистую любовь.

Молитва на любовь направленная к Господу

Подобного рода молитвословие, имеет могущественное и чудодейственное влияние, поскольку человек, таким образом, обращается не к Святым угодникам, а непосредственно напрямую к Всевышнему.

В этот момент времени важно понимать, что любое прошение, направленное к Господу обязательно случится в ближайшее время, поэтому если Вы на самом деле не готовы к любви и к дальнейшим семейным узам, не торопитесь с вознесением данного молитвословия, сначала обдумайте и хорошо взвесьте все плюсы и минусы его деяния.

Священнослужители в храме считают, что молитва на любовь к Всевышнему, может даровать взаимные чувства между мужчиной и женщиной для создания крепких брачных уз.

Конечно же, помимо Всевышнего можно обратиться за помощью к собственному Ангелу хранителю, который является вашим защитником и заступником по жизни.

Источник: ortodoxshop.ru