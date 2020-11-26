26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Пообещал выпустить дешевый и компактный электрокар Илон Маск. Сколько он будет стоить?

13:15 26.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.

% name% title
Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.
Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.
Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро (4,5 миллиона рублей).

Источник: РИА Новости

электрокар электромобиль Илон Маск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут покупать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
14:35 26-11-2020
Выздоровело больше, чем заболело: нашли 187 зараженных за сутки на 26 ноября в Новосибирской области
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
14:30 26-11-2020
Появится новая льготная ипотека для молодёжи в России. Мутко объяснил условия
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
14:20 26-11-2020
ПФР обратился к пенсионерам за информацией
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
14:20 26-11-2020
Открытки с Днем матери чудесной красоты и нежности
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
14:15 26-11-2020
Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
14:10 26-11-2020
Кто таскал за волосы и швырял на кровать маленького пациента в туберкулезной больнице Новосибирска? СК нашел виновных
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
14:00 26-11-2020
«Ребята, получайте удовольствие»: Воспел новосибирский каток в виде пениса Иван Ургант
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
13:51 26-11-2020
Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
13:50 26-11-2020
Наташа Королева судится за свой салон красоты. Здание звезды имеет признаки самостроя
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков
13:45 26-11-2020
Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков