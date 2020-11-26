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Ответил на вопрос о предельном возрасте работы президента Путина Песков

13:45 26.11.2020 Фото: кремлин.ру
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Указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Михаила Федотова от должности советника президента РФ и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет был опубликован на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник.

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Владимиру Путину, например, на данный момент 68 лет. Родился: 7 октября 1952 г.

Требования устанавливают предельный возраст для нахождения на госслужбе в 70 лет, но иногда возможны индивидуальные решения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку главы СПЧ Михаила Федотова и отвечая на вопрос о том, будет ли это ограничение распространяться на всех людей, занимающих соответствующие должности.

Указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Михаила Федотова от должности советника президента РФ и увольнении его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет был опубликован на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник.

"В каждом случае возможны индивидуальные решения. Требования, действительно, устанавливают предельный возраст в 70 лет. Но на год возможно продление, на период до года возможно продление по отдельным персональным решениям", - сказал Песков.

Источник: РИА Новости

возраст госслужба чиновник Дмитрий Песков
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