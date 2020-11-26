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День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных

19:50 26.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Праздник справляют все служащие морской пехоты ВМФ РФ: младший, старший офицерский состав, рядовые, разработчики и производители соответствующей техники, вспомогательный персонал.

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День морской пехоты 2020 отмечается в России 27 ноября

Дата в 2020 году: 27 ноября, пятница
Учрежден:

Приказ Главнокомандующего ВМФ РФ № 433 от 19.12.1995

Значение: приурочен к формированию «полка морских солдат» 27.11.1705
Традиции: благодарственные записи в личные дела, вручение грамот, орденов, медалей, повышение в должностях; показательные выступления

День морской пехоты 2020 отмечается в России 27 ноября. Праздник справляют все служащие морской пехоты ВМФ РФ: младший, старший офицерский состав, рядовые, разработчики и производители соответствующей техники, вспомогательный персонал. К торжествам присоединяются курсанты, преподаватели, выпускники профильных высших учебных заведений, бывшие служащие этих подразделений.

Боевые действия могут предполагать захват береговой линии противника, прилегающей инфраструктуры или ее обороны. Существуют подразделения, которые обеспечивают выполнение тактических задач: способствуют дальнейшему продвижению основных сил, подавляют огневые точки, защищают вверенные рубежи. Им посвящен профессиональный праздник.

Традиции праздника

В этот день офицеры, курсанты, ветераны собираются за праздничными столами. Начальство проводит церемонию награждения служащих орденами, медалями, почетными грамотами. Командование вносит в личные дела благодарственные записи. Лучших служащих повышают в званиях и должностях за выдающиеся достижения. Устраиваются показательные выступления, на которых морские пехотинцы демонстрируют полученные навыки.

В средствах массовой информации публикуются материалы о празднике. Берутся интервью у ветеранов. Они делятся воспоминаниями.

История праздника

День морской пехоты в России был закреплен на официальном уровне Приказом Главнокомандующего Военно-Морского Флота РФ Ф. Громова № 433 от 19 декабря 1995 года. Выбранная дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена к формированию «полка морских солдат» 27 ноября 1705 года благодаря распоряжению Петра Первого. Подразделение стало прообразом современных.
О профессии морского пехотинца

Служащие морской пехоты ВМФ Российской Федерации выполняют опасные и важные задачи, сражаясь с превосходящими силами противника. Они преимущественно задействуются в наступательных операциях, которые связаны со значительными потерями в живой силе и технике. Части десантируют на побережье для захвата территории, стратегических объектов, обороны противника и дальнейшего продвижения.

Служащие получают штатное вооружение сухопутных войск: артиллерию, бронетехнику, средства противовоздушной обороны. Их задействуют во всех военных конфликтах на территории страны и за ее пределами.

Карьера начинается с призыва или обучения в профильном учебном заведении Министерства обороны. Курсант должен знать принципы работы и устройство оборудования, уметь с ним обращаться, выполнять нормативы, овладеть тактической подготовкой. Профессия морского пехотинца относится к категории опасных для жизни.

Источник: my-calend.ru

27 ноября 2020 военные день морской пехоты история праздник ВМФ РФ
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